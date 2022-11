Helyi elképzelések szerint akár egy történeti tanösvény is kialakítható lenne a területen, amely a közeli tófürdőhöz érkező mintegy harmincezer turista számára is fakultatív programlehetőséget kínálna. Emellett a múzeumi szakemberek a korábbi kutatási eredmények és az újabb feltárások alapján elkészült tanulmányt megosztják a helyi iskolával is, hogy a szabadon választható tanrendbe beillesszék és a tanórákon a gyerekek tanuljanak róla, ezzel is erősítve a helyi identitás tudatukat.

A kunfehértóiak máris élénken érdeklődnek az újabb kutatások iránt – közölte hírportálunkkal Monda Tamás, a Fehértó Nonprofit Kft. ügyvezetője, aki elmondta azt is, hogy a Templomdombot folyamatosan szemmel tartják, hogy az illegális kincsvadászok ne tudjanak kutakodni a területen.