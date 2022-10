Horváthné Gellért Emőke, az óvoda vezetője elmondta, intézményükben nagy hangsúlyt fektetnek a népi hagyományok meghonosítására. Az óvodában minden fontosabb ünnepet, jeles napot és az ahhoz kapcsolódó népszokást szeretnének megismertetni a gyerekekkel, mégpedig játékos programok által. Ezt a célt szolgálta a Mihály-napi vásár is, ahol a gyerekek a szüleikkel, a nagyszüleikkel közösen vehettek részt.

A vásárban a szülők által készített süteményeket, és azokat a portékákat árulták, amelyeket a gyerekek az óvónénikkel közösen készítettek. A fizetség egy hibátlanul elmondott nyelvtörő, vagy egy jól megfejtett találóskérdés volt.

Az óvodai dolgozók egy moldvai táncbemutatóval is kedveskedtek a közönségnek, és a gyerekek is bemutatták néptánctudásukat.

A Mihály napi vásár kapcsán seprűbáb-kiállítás is rendeztek, az ötletes alkotásokat a gyerekek és szüleik közösen készítették. De lehetőség volt közös fotózkodásra is Rimán Dorottya fotószínházában, ahol az eseményhez hű ruhákban és környezetben örökítették meg a családokat. Az óvoda pónija, Csini is várta a gyerekeket, akik a lovaglás után megnézhették a Léghajó Színház Három kívánság című előadását is.