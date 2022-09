Sietze de Vries világhírű holland orgonaművész szeptemberben két helyszínen tart előadást Magyarországon. Az egyik koncertet a Tiszakécskei Református Templomban szervezik meg, az Ókécskei Zenés Esték keretében. A program ingyenes, a különleges zenei élmény pedig garantált.

Az Álomfogó Alapítvány és Tiszakécske város önkormányzata nem mindennapi zenei programot kínál szeptember 25-én a zene kedvelőinek. A város református templomában Sietze de Vries holland orgonaművész és egyházzenész, a groningeni Martinikerk orgonistája, a Párizsi Konzervatórium tanára ad koncertet.

Méhes Balázs, az Ókécskei Zenés Esték programsorozat művészeti vezetője lapunknak elmondta, hogy a világhírű művész meghívását már régen eltervezték, és nagyon örülnek annak, hogy az alkalom most megvalósulhat.

Mint mondta:

Sietze de Vriest először az interneten hallotta, amint a 65. zsoltárhoz nagyszerű módon improvizált egy nyitányt, melyben különböző szólamokban vándorolt a koráldallam. Még a koronavírus-járvány előtt felvette vele a kapcsolatot, és most végre sikerült megfelelő időpontot találni.

A szervező azt is elárulta, hogy a művész meghívásában nagy segítséget nyújtott Fassang László Liszt Ferenc-­díjas magyar orgonaművész is. Közbenjárásának köszönhetően közös budapesti orgonapárbajuk előtt – melyet szeptember 28-án tartanak a Művészetek Palotájában – a tiszakécskei közönség is meghallgathatja a holland orgonaművész különleges játékát.

A tiszakécskei műsorban négy improvizált mű fog elhangozni, melyek mindegyike kapcsolódik valamely protestáns gyülekezeti énekhez.

Hallani fognak nyitányt és fúgát, variációsorozatot, fantáziát és istentiszteletet záró orgonazenét, postludiumot. Ezekhez pedig a 89. és a 25. genfi zsoltár, valamint egy magyar és egy német dallam szolgáltat ihletet.