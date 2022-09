Kiskunfélegyháza 1 órája

Petőfi Sándorról készített modern adatbázist a Kiskun Múzeum

Napokon belül elérhető lesz a Kiskun Múzeum honlapján az a digitális adatbázis, amely a Petőfi Sándorral kapcsolatos Félegyházán fellelhető dokumentumokat tartalmazza. Létrehozásának több célja is volt. Azon túl, hogy segítik a kutatók munkáját, a digitalizálással védik is a közel kétszáz éves papíralapú dokumentumokat. Immár az interneten elérhető írásokat, okiratokat, fényképeket nem kell kézbe venni és így nem is sérülnek meg.

Az én Petőfim címmel szabadtéri kiállítást is rendeztek a projekt keretében Fotós: Vajda Piroska

A Nemzeti Kulturális Alap sikeres pályázata tette lehetővé, hogy a Kiskun Múzeum, a Kiskunfélegyházi Levéltár, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és még sok-sok önkéntes segítségével elkészüljön a digitális adatbázis, amely megőrzi a Petőfi Sándorral kapcsolatos Félegyházán fellelhető dokumentumokat és szakkönyvtárak lajstromát. A Kiskun Múzeum honlapjára felkerülő információbázis segítséget nyújt a Petőfi iránt érdeklődő kutatóknak, diákoknak – tájékoztatta hírportálunkat Samu Csilla múzeumpedagógus. Érdeklődésünkre elmondta, a digitális adatbázist a Petőfi Emlékév tiszteletére készítették el és abban Petőfi Sándor életútjával, a Petőfi kutatókkal, és az 1848-49-es eseményekkel kapcsolatban találhatnak szakirodalom listát, iratokat, kéziratokat az érdeklődők. Digitalizálták többek között Hegyesi Márton nagyváradi ügyvéd hagyatékának legértékesebb darabjait is, mint például a kézzel írott naplóját, amelyek az 1848-49-es események értékes lenyomatát adják. Megtalálhatók az adatbázisban olyan hitelesített tanúvallomások is, amelyek Petőfi Sándor gyermekkorához kapcsolódnak. De, Kossuth Lajos kézzel írt köszönőlevele is, amit a díszpolgári cím adományozása után írt a városnak – sorolta Samu Csilla. Az én Petőfim címmel szabadtéri kiállítást is rendeztek a projekt keretében.

Fotós: Vajda Piroska/archív-felvétel Hozzátette, a digitális adatbázis a Kiskun Múzeum honlapján a Petőfi200 menüpont alatt a Félegyházi Petőfi kultusz digitális forradalma címen található meg. Az adatbázisban szereplő digitalizált dokumentumok eléréséhez kutatás engedélyt kell kérni a múzeumtól. Az adatbázisban olvashatnak az érdeklődők a Kiskun Múzeumról, a Levéltárról és a Petőfi Sándor Városi Könyvtárról, illetve a Petőfi200 emlékévről is. Felkerülnek a honlapra azok az alkotások, írások és hangfelvételek is, amelyeket a félegyháziak készítettek a Mi Petőfink című felhívásra, és amelyekben a félegyházi díszpolgárok, képviselők, tanárok, civil szervezetek vezetői, magánemberek vallanak arról, mit jelent számukra Petőfi Sándor. A pályázathoz kapcsolódóan múzeumpedagógiai program is indult, amely szintén Petőfi Sándor népszerűsítését szolgálja. A gyerekek a Petőfi Emlékházban játékos formában ismerkedhetnek a költővel, a kortörténettel és a Petőfi kutatókkal – összegezte a projektet Samu Csilla.

