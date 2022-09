A tárlat a város és környéke amatőr és hivatásos művészeinek bemutatkozókiállítása, melynek spiritusz rektora, elindítója Perity István volt 2004-ben, az akkori művelődési ház kiállításszervezője és Asperján Istvánné igazgató.

A szervezők akkori szándéka volt, hogy évente lehetőséget biztosítsanak a bemutatkozásra, sőt Kalocsa falai közül kilépve az ország számos településére is elvitték a tárlatot 2010-ig, ezután ez megszűnt. Gyakorisága pedig 2016-tól kétévenkéntire változott, korábban a tágas Városi Galéria, idén a Schöffer Múzeum kiállítóterme fogadta be a kiállítást. A viszonylag kis térben most 26 alkotó egy-egy munkája került a falakra, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült ízléses katalógusban viszont nemcsak az alkotókról találtunk bemutatkozást, hanem a zsűri által kiválasztott azon munkáikról is, melyek nem kerültek fel helyszűke miatt a falakra.

Idén az úgynevezett hagyományos képzőművészeti ágak, a festészet és szobrászat képviselői mellett a fotóművészet, a digitális és alkalmazott művészetek képviselői is helyet kaptak a kiállításon.

Budai Viktória művészettörténész bevezetője után dr. Filvig Géza polgármester köszöntője hangzott el, melyben kifejezte elismerését az idén kiállító művészeknek, valamint örömét is, hogy Kalocsán és vonzáskörzetében ennyi tehetséges alkotó ember van.

Asperján Istvánné, a művelődési központ nyugalmazott igazgatója nyitotta meg a kiállítást. Beszédében felidézte az eltelt időszakot, többek között azt boncolgatta, hogy manapság mi késztet egy embert, hogy papírra vesse, vászonra kenje, formába öntse álmait, vágyait és azt elénk tárja, megmutassa, ezzel együtt önmagát is. Hogy elég-e ez arra, hogy valaki művésznek higgye önmagát? Nos, ezt a kérdést nyitva hagyta, rábízva magára az alkotóra és a befogadóra: a közönségre, a rajongókra, kritikusokra, esetleg a vásárlókra a választ.

Mindennapjaink negatív történései sem maradtak ki a beszédéből, a nehéz gazdasági környezet, az infláció, az energiaválság, s Asperjánné gondolatai szerint a közösségünket ért megpróbáltatásokat egyénileg kell túlélni, melyben segít a művészet, az alkotás gyönyörűsége és a mások alkotásaiba való belefeledkezés, gyönyörködés, kinek mi adatott.

Hagyományteremtő kezdeményezést indítottak 2018-ban a Kalocsa Art kiállítások történetében azzal, hogy a kiállítás elbontásakor megvásároltak két képet a formálódó Kalocsai Közgyűjteménynek, melyet a tervek szerint a volt zsinagógából pályázati forrásból kialakított Kalocsai Képtár emeletén fognak elhelyezni.

Akkor, 2018-ban Umenhoffer Pál és Lakatos Ervin egy-egy munkájára esett a választás, 2020-ban pedig Mester Krisztián egy képére, mondván, hogy a város mecénásként így támogatja a helyi alkotókat. Egyelőre nem tudni, idén melyik alkotó munkáját fogják kiválasztani a helyi képzőművészeti gyűjtemény gazdagítására a város.

A kiállításmegnyitón Betlenné Dajkó Ágnes előadásában Honegger Kecsketánc című darabja hangzott el, a zene erejével emelve a vizuális művészet élvezetét.