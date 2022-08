A koronázási palástot ábrázoló csipketerítő mintarajzát Bodor Miklós grafikusművész tervezte 1987-ben, amelyet megelőzően több éves kutatásokat végzett. Az Ökocentrum Zrt. a Csipke Múzeum állandó tárlatán kiállított 45 centiméter átmérőjű változatot rendelte meg. A csipketerítőt Kertes-Takács Anett kontúrozta, és Kardos Zsuzsanna, a Csipkeház művészeti vezetője varrja.

– Tavaly augusztusban kezdtem el varrni a koronázási palást motívumait ábrázoló csipketerítőt közel harmincféle öltéssel, amelynek elkészítési ideje mintegy 2400 munkaórát igényel.

A munkafázis a vége felé tart, amit némileg lassított a koronavírus-járvány, majd az egyéb csipkeházi rendezvények miatt kellett szüneteltetnem a munkát

– mondta el a művészeti vezető, aki arról is beszámolt, hogy a halasi csipke a Székesfehérvári Királyi Napok keretében augusztus 13-án, szombaton a székesfehérvári Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban 16 órától nyíló kiállításon mutatkozik be a királyok városában. „A csipkék királynője a királynők csipkéje – a Halasi Csipke” című kiállításon “Érték és szépség” címmel Hrivnák Tünde divattervező halasi csipkével díszített ruhakollekcióját is bemutatják, a rendezvényen közreműködik Berki Lilla népdalénekes, tanár, Varró János népzenész, tanár és a Hermann László Zeneművészeti Szakiskola tanulói.