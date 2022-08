Mándoky Kongur István nyelvészt, turkológust gyermekkora óta érdekelték a idegen nyelvek. Oroszul tökéletesen beszélt, ugyanakkor a türk nyelvek is vonzották. A kun nyelvemlékek utáni kutatását már az egyetemi évei alatt elkezdte, a honfoglalás előtti török vonatkozások és a magyar őstörténet is foglalkoztatta. Később Közép-Ázsia felé fordult, Baskíriában és a Volga-mentén kutatott, foglalkozott a baskír-magyar törzsnevek kérdésével is. A két nép rokonságáról a baskír mondákban is szó esik. Vizsgálta a kazakok és a tuvák nyelvét, szokásait.

Mándoky Kongur István azt tervezte, hogy ötvenéves koráig csak az anyaggyűjtéssel foglalkozik, s után kezd majd bele az értékelő-elemző munkába. Mindössze negyvennyolc évet élt, 1992-ben szívrohamban halt meg, így sajnos ő már nem összegezhette a gyűjtött anyagait. Munkáit azonban a mai napig nagyra értékelik a kazak tudósok. Tizenhat évvel halála után a Bugacon rendezett Kurultáj megvalósításával pedig Mándoky Kongur álma vált valóra: a magyar pusztán találkozhattak a nomád kultúrhagyományokat őrző keleti népek küldöttei – olvasható a kötet előszavában, amelyet ifj. Fekete Gyula és Lezsák Sándor írt.