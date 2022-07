A tábor művészeti vezetője Nauner-Agárdi Éva, ő kéri fel a csoportvezetőket a szakmai munkára, és kéri be tőlük a szakmai anyagokat ellenőrzésre. – Törekszünk arra, hogy a Kodály elveket vallva, csak tiszta forrásból merítsünk, magyarnóta és népies műdal ne kerüljön be, éppen ezért csak népdalokat tanítunk ezen a héten. Ez eddig minden alkalommal így volt. Valamennyi táborlakónak öt dallamot meg kell tanulnia, ez az úgynevezett tábori csokor, Erdélyből pontosabban Felsőlakról válogattuk őket, ami a fináléja lesz a gála műsornak, ami szombaton délután négy órakor kezdődik – mondta Nauner-Agárdi Éva.

– Ami érdekessége még ennek a tábornak az, veszi át a szót a Hatvanból érkező Báti-Dobos Szilvia – aki azt mondja, Éva a szoftver, ő pedig a hardver a táborban – hogy mindent szeretnénk megmutatni a gyerekeknek, ami jó, ami citera, népzene, és ami mutatja a hangszer lehetőségeit, határait.

Azt szeretnénk, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, de mindig hívunk előadókat is, hogy biztos alappal tudjanak tovább haladni.

Az improvizációs lehetőségeket Dömény Krisztián mutatja be, aki a citerázás autentikus részét is tanítja. Hat csoport működik a táborban, akik különböző szinten vannak, mindegyik csoporttal más tanár foglalkozik. Most először nincs olyan citerás, aki itt kezdett volna ismerkedni a hangszer használatával.