Gyöngyösi Sándor gyermekkora óta rajong a fotózásért. Gimnazista volt, amikor összespórolt zsebpénzéből megvette az első, használt Zenit fényképezőgépét, amivel megtanulta a fotózás alapjait. Az elmúlt évtizedek alatt a fényképezés iránti rajongása nem változott, csak a téma lett más.

Időközben felesége, Gyöngyi is kedvet kapott a fotózáshoz. A digitális fényképezőgépek megjelenése után érzett rá igazán a fotózás ízére, hiszen így már nem kellett aggódnia, ha véletlen elrontott egy képet. Hogy tudásukat továbbfejlesszék, csatlakoztak a kiskunfélegyházi Wesel Hugó Fotókörhöz. A közös érdeklődésű közösségben sokat javult a fotós látásmódjuk, és megtanulták a képfeldolgozást és -kidolgozást – mesélték hírportálunknak.

Gyöngyi és Sándor mindig is kötődött a természethez, szívesen örökítették meg kirándulásaik alkalmával a természet szépségeit.

Erdélybe is rendszeresen jártak fotózni. Volt egy rövid időszak az életükben, amikor esküvői fotózást is vállaltak, főként barátoknak és rokonoknak, de munka mellett ezt már nem bírták, és szerették volna megőrizni a hobbifotózás varázsát. A természetfotózás, azon belül is a víz alatti fényképezés jelenti számukra az igazi kikapcsolódást. Mint mondták, a tenger közepén már nincs internet, telefon, a víz alatt a fotózásra koncentrálva tökéletesen kizárul a külvilág, elfelejtik a hétköznapi gondjaikat.

A búvárkodással Sándor húga révén ismerkedtek meg. Ő csábította el őket egy búvártanfolyamra. Horvátországban merültek először.

A kezdeti nehézségek leküzdése után gyorsan belejöttek és bele is szerettek a búvárkodásba.

Sándort a fotózás motiválta, míg Gyöngyi a delfineket szerette volna természetes közelségből látni. Mindkettő sikerült nekik.

Az elmúlt évek alatt megörökítették többek között a Vörös-tenger, Thaiföld és az Indonéz szigetvilág csodálatos vízi világát. Következő nagy álmuk, hogy eljussanak a Maldív-­szigetekre.

Azt is elmondták, hogy minden merülésnél arra törekszenek, hogy minél szebb, jobb fotókat készítsenek, ezért a fényképezőgépeiket is profi, víz alatti kamerákra cserélték. Egy-egy merülésnél mindketten fotóznak, és közben persze vigyáznak egymásra. A víz alatt nemcsak házastársak, de merülőtársak is. A merülőtárs feladata, hogy a másik biztonságára figyeljen.

A Gyöngyösi házaspártól megtudtuk, a víz alatti képkészítést nagyon sok tényező nehezíti: a fényviszonyok, a mélység és persze, hogy a vízben minden mozog, de a fényképezőgép gombjaihoz sem férnek tökéletesen hozzá a vízálló tok miatt.

Így nem csoda, ha a víz alatt készült képeket mindig nagy izgalommal nézik vissza a hajóra felérkezve. Az évek alatt már sok rutint szereztek, akár 40 méter mélységbe is bátran lemerülnek. De mint mondták, 10–25 méter között a legjobbak a fényviszonyok, ott még az élővilág is gazdagabb, színesebb.

– A búvárvezető mindig a legígéretesebb helyre visz bennünket, de ez nem jelenti azt, hogy sikerül is lencsevégre kapni azt, amit előre elterveztünk. Van úgy, hogy olyasmit tudunk lefényképezni, amit nem is akartunk. Így például a cápatalálkozást sem. Szerencsére a cápa nem bántott bennünket és a fotó is jól sikerült. A fejünk felett elúszó óriás manták látványa is lélegzetelállító volt – sorolta Gyöngyi és Sándor, akik a képeiket először csak a barátaiknak mutatták meg. Többek között a Lódzi Fotókör vezetőjének, akinek unszolására készült el a kiállítási anyag, amit először Lengyelországban, a Filmművészeti Főiskolán mutattak be. A többéves munka gyümölcsét a napokban a kiskunfélegyházi közönség is meg­ismerhette.

Gombatermesztéssel foglalkoznak

A házaspár Fülöpjakabon biogazdaságot működtet, gombatermesztéssel foglalkoznak. Az országban egyedülálló módon, biokörülmények között termelnek kínai pecsétviaszgombát, gyapjas tintagombát, süngombát, shitake gombát, barna csiperkét és laskát. Elmondták, hogy a kiállítást és ezt a ripor­tot is csak azért vállalták, mert szeretnének jó példával járni a fiatalok előtt, illetve megmutatni, hogyha valaki kitartóan, szívvel-lélekkel dolgozik, akkor valóra tudja váltani az álmait. Nekik a víz alatti fotózás volt az egyik ilyen álmuk.