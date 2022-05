Az intézmény több programot szervezett már a jubileumi esemény köré, nemrégiben például az iskola egykori tornászainak tartottak találkozót, a tanév végéhez közeledve pedig a művészet iránt fogékony, egykori és jelenlegi diákok alkotásaiból rendeztek kiállítást. – Iskolánkban ugyan a sport, a torna a fő profil, de a művészeti nevelés sem szorult soha háttérbe. A diáktárlat már húszéves múltra tekint vissza, ennek egyik hajtómotorja Jakabfi Márta tanárnő volt.

Ez a kiállítás mindig szerves részét képezte intézményünk életének, ezért egyértelmű volt, hogy nem múlhat el nélküle az ötvenéves rendezvénysorozatunk sem.

Az idei tárlat különlegességét az adja, hogy meghívtunk volt tanulóink közül is néhányat, akiknek újra kiállítottuk régi alkotásait a mostani diákok munkái mellé – fogalmazott Kárász Péter iskolaigazgató köszöntőjében.

Széles tematikát ölel fel az elmúlt évek munkáit is bemutató kiállítás Fotó: Mester-Horváth Nikolett

A minden tanév májusában megrendezett diáktárlat a tanulók tematikus képzőművészeti munkáiból állt össze. Eleinte ismert halasi művészek alkotásait formálták újjá rajzaikon a gyerekek, később a távoli kultúrák is bekerültek a kiállítás anyagába. Ausztrália, Tanzánia, Kína, India művészete, vagy épp az eszkimó, azték, maori kultúra sajátosságai kerültek az alkotások középpontjába. Ezekből is kerültek be színesebbnél színesebb rajzok az idei tárlat anyagába.

Vendégalkotók fotóit is megtekinthették a kiállításon az érdeklődők Fotó: Mester-Horváth Nikolett

Kárász Péter köszöntőjében arról is beszélt, hogy az idei tárlat jelentőségét tovább fokozza, hogy a gyerekek és egykori tanítványok munkáival együtt állították ki képeiket Szabó Edina, Anda Péter és Kis Csaba halasi fotósok. – Idén is megrendezte iskolánk a fotóversenyét, aminek díjazott képeit szintén megtekinthetik a tárlaton az érdeklődők.

Ezért gondoltunk arra, hogy hasznos és fontos lenne, ha a tanulók láthatnák, hová lehet eljutni, milyen fotókat lehet készíteni több tapasztalattal és tudással.

Továbbá szerettük volna, ha a felnőtt alkotók jó tanácsokkal látják el a gyerekeket – hangsúlyozta Kárász Péter.

A tanulók körében meghirdetett fotóverseny legjobb alkotásait is kiállították Fotó: Mester-Horváth Nikolett

A meghívott alkotók mind biztatták a diákokat a fotózás művészetének mélyebb elsajátítására, valamint az egyedi látásmód és a lelkesedés fontosságát emelték ki. Emlékeztetve a gyerekeket arra, nem minden kép sikerül elsőre, de gyakorlással egyre több sikerélményük lesz.

A tárlat megnyitóját az iskola színjátszóinak előadása zárta.