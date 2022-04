– Szereti a húsvéti ünnepeket?

– A legkedvesebb ünnep számomra. A karácsony az az ajándékvásárlásról, a boltról boltra szaladgálásról szól. A húsvét viszont az összetartozást, a tavaszt, a tojást, azaz az új életet, az új dolgok kezdetét jelenti számomra.

– Hogyan ünnepelnek az olaszok húsvétkor?

– A szokásaink sok tekintetben hasonlítanak a magyar hagyományokhoz, de például nincs locsolkodásunk, és húsvéthétfőn együtt vigadnak a családok és barátok. Nálunk azonban különbözően ünnepelnek az észak-olaszországiak és a déliek. Az utóbbiak ugyanis sokkal vallásosabbak, több egyházi húsvéti rituáléjuk van. Én magam északról származom, így aszerint ünnepeltem. Ami például közös, hogy szombaton harangzúgással hirdetjük Jézus feltámadását, mennybemenetelét. Nagypénteken pedig fáklyás felvonulással ünneplünk. Ilyenkor Rómában, a Colosseum körül megy a körmenet, és megjelenítjük a stációt.

– Van hímes tojásuk is?

– Igen, de nálunk nem a nyúl hozza. A mi ünnepkörünkben nem szerepel a nyuszi. Tojást azonban az olaszok is festenek, és csoki formájában is fogyasztják.

– Mi a jellegzetes ünnepi menü?

– A családok együtt ünnepelnek. Vasárnap bárányt eszünk, sütve, rozmaringos krumplival, előtte házilag készített tésztával, különböző előételekkel. Reggelire mi is sok tojást eszünk, akár 10–15-öt is elfogyasztanak a felnőttek, melyhez sonka is van a terítéken.

– Vannak jellegzetes olasz finomságaik?

– Igen. Ebédnél a colomba elnevezésű sütit fogyasztjuk, amely magyarul galambot jelent. A süti ugyanis galambformájú. Készítünk húsvéti tortát is, mely sós ízű.

– Említette, hogy húsvéthétfőn vigadnak. Ezt hogyan kell elképzelni?

– A családok és barátok együtt mennek ki a város szélére, ahol a szabadban piknikezünk. Az elmúlt napok maradékait visszük magunkkal. Beszélgetünk, zenélünk, táncolunk, jól érezzük magunkat.

– Templomba is mennek?

– A vallásosabbak mindenképpen.

– Mi a véleménye a magyar húsvéti szokásokról?

– Itt élek több mint húsz éve, így már én is ugyanazt eszem, ugyanúgy ünneplek. Az ételek közül a colombához azonban ragaszkodom, de azt itt is meg lehet már vásárolni. A locsolkodást eleinte érdeklődve fogadtam, magyar barátaimmal több éven keresztül jártam locsolkodni. Ma már csak a páromat locsolom meg.

– Hiányoznak az olasz hagyományok?

– Egyedül a hétfői közös piknik. Nagyon szeretek társaságban lenni, családdal, barátokkal. Ráadásul a névnapom mozgódátum, azaz mindig húsvéthétfőn van. Így a piknik arra is mindig kiváló alkalmat adott, hogy a névnapomat is megünnepeljem.

– Végül elárulná, hogy jelenleg min dolgozik?

– A járványhelyzet, a háború engem is megzavart, pár hónapja kevésbé vagyok inspirált. A napokban azonban végre megint vannak ötleteim. Akárcsak kezdő alkotóként, egykori mesterem, Enrico Mazzolani korábbi munkái adtak ihletet. Természetesen nem lemásoltam őket, hanem azoknak egy-egy mozzanata, részlete indította el bennem az alkotói folyamatokat. Ezzel is tisztelgem a munkássága előtt.