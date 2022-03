A rendezvényen elhangzott, hogy a zseniális pedagógus és kutató nem csak a költővel foglalkozott, hanem Madách Imre életművét is feldolgozta. A professzor a vándorszínészet a XIX. század színjátszásának a történetét, a Nemzeti Színház történetének másfél száz évének a történetét is feldolgozta. Tanított 1970-1990 között az ELTE Bölcsészkarán, a Petőfi Irodalmi Múzeum Intézet tudományos munkatársa, majd 1983-1992 között igazgatója volt. Majd 1992-től a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének munkatársa, valamint a Színház- és Filmművészeti Főiskola oktatója is volt. A Kerényi Ferenc emléknapon fellépett Turek Miklós színművész, aki egy monodrámát adott elő Petőfi Sándor költeményeiből.

A rendezvényt a kiskőrösi művelődési ház kamaratermében rendezték Fotó: Barta Zsolt