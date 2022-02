– Ugyanakkor ahhoz, hogy valami szépet, valami jót tudjunk adni az embereknek, szükséges, hogy állandóan mérjük önmagunkat. Ezért folyamatosan várjuk a látogatók véleményét. Ezen visszajelzések alapján tudjuk, hogy melyik az a program, amit nem szabad tovább folytatni, vagy amihez mindenképp ragaszkodnak a félegyháziak.

A világjárvány kihívásaihoz alkalmazkodva a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk a kiscsoportos, művelődő közösségekre.

Azt látjuk ugyanis, hogy biztonságban, kis csoportokban, hasonló érdeklődési körben szeretnének összejönni az emberek. Ezért is jött létre az Aranyhold anyatejes táplálást segítő csoport, vagy a társasjátékklub is. Örömmel mondhatom, hogy márciusban elindul a gyöngyfűző csoport is, Samu Mónika népi ékszerkészítő vezetésével. De szeretnénk további képzőművészköröket is indítani. Nagy vágyunk, hogy a középiskolásokat minél jobban becsábítsuk a művelődési központba, ezért márciusban elindítjuk a megújult Korona Kávézóban a diákgalériát, ahol bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a tehetséges félegyházi középiskolásoknak, akiket továbbra is várunk a szabadulószobába is – részletezte Kovács-Csonka Szilvia.