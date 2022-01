A szalkszentmártoni alkotó először apró dísztárgyakat, később lámpákat, majd nagyobb méretű képeket festett. Az elkészült tárgyak fotói felkerültek az internetes iskola honlapjára. Az értékelés a csoporttagok tetszésnyilvánítása alapján történt.

– Az üveg rengeteg lehetőséget ad a kísérletezésre. A hideg, rideg anyagot a színekkel meleggé lehet lágyítani, melynek csak a fantázia szabhat határt. Ehhez azonban rengeteg gyakorlásra van szükség. Leginkább azért, mert a festék, ha nem figyelek oda, képes „önálló életet” élni.

A legfontosabb a türelem, a precizitás, a technológiai szabályok betartása.

A kontúrokat akkor használjuk, ha szeretnénk megakadályozni, hogy az egyes színek az egymás melletti cellákból összefolyjanak a másikba, egyben ki is emelünk a kontúrral részleteket. A munkát rendkívüli módon lassítja a száradási idő betartása, ami a kikontúrozott alkotásnál nagyjából egy-két óra. Ha viszont a teljes száradásra törekszünk, akkor akár 24 órát is várnunk kell. Ebből adódik, hogy egy közepes méretű kép elkészítése akár két-három hétbe is beletelik – részletezte Horváth Katalin.