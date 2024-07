A megismételt szavazáson ugyanazok a jelöltek indulhatnak, akik a négy héttel ezelőtti voksoláson, a jelöltállítási folyamat nem indul újra, azonban a jelöltek a szavazást megelőző nap, július 6-án 16 óráig lemondhatnak a jelöltségről.

Megismétlik a polgármester-választást Kalocsa két körzetében

Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

A megismételt szavazás névjegyzékében is ugyanazok szerepelnek, kiegészülve azokkal, akik július 7-éig válnak nagykorúvá, vagy a névjegyzék pénteki lezárásáig választójogot szereznek. Nincsenek a szavazóköri névjegyzékben azok, akik a június 9-ei szavazás után létesítettek lakcímet a szavazókörben.

Akik a június 9-i választásra június 7-én 10 óráig mozgóurnát igényeltek, a megismételt szavazáson is a mozgóurnát kérők jegyzékére kerülnek fel, a megismételt szavazásra azonban új mozgóurna-kérelem is benyújtható.

Szavazni ezúttal is reggel 6 és este 7 óra között lehet, ugyanazokban a szavazókörökben, a személyazonosság és lakcím igazolása után. A megismételt szavazások eredményeit az NVI internetes tájékoztató oldalán, a valasztas.hu-n közlik.

Kalocsán június 9-én, nyolc polgármesterjelöltre lehetett voksolni. Információnk szerint a most vasárnapi választáson már csak három jelöltre – Dr. Filvig Géza (Fidesz-KDNP), Dr. Bagó Zoltán (Kalo Lokálpatrióta Egyesület), Szabó Patrik (Mi Hazánk) – lehet szavazni, a többi polgármesterjelölt visszalépett.

Bács-Kiskun vármegyében lesz még egy megismételt szavazás, de még nem tűzték ki az időközi választás időpontját Újsolton, ahol szavazategyenlőség miatt kell új választást tartani.