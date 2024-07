Fekete Gábor szerint jól halad az építés, a 441-es és a 445-ös út csomópontjában található körforgalmat június 24-én lezárták, melynek helyén egy turbó körforgalom épül majd. Emellett egy sávon Kecskemét és egy sávon Nagykőrös felé biztosított a haladás. A 445-ös főútra jelenleg nem is lehet felhajtani sem Nagykőrös, sem Kecskemét felől.

Fekete Gábor

Forrás: Rádió 1 Gong

Fekete Gábor elmondta, hogy a katonatelepi szakaszon az aszfaltozás folyik és július közepén elkezdődik a műszaki átadás-átvétel. Az Építési és Közlekedési Minisztérium és a Magyar Közút munkatársai is bejárják majd a területet, és elindul az engedélyezési eljárás. Ez remélhetően azt jelenti, hogy a lámpák szeptemberre működni fognak, de az út már azelőtt járható lesz kétszer két sávon. A kerékpárút megmarad, egy része az iskola oldalában fut majd, onnan a Napfény utcában megy át a másik oldalra. Hat helyen alakítottak ki közlekedési lámpás kereszteződést, és egy helyen lámpás gyalogátkelőt építettek ki. Buszöblöket is kialakítanak, ez jelenleg zajlik, és augusztusban a buszvárókat is kihelyezik. – Szeptemberre egy kész 441-es utat látunk majd, amit engedélyeztek is – jelentette ki a képviselő, hozzátéve, hogy várhatóan a turbó körforgalom is megnyílik addigra, noha annak engedélyezési eljárása elhúzódik majd.

Fekete Gábor elmondta, hogy egyéb fontos fejlesztések is zajlottak Katonatelepen, melynek képviselője. A Magnólia és a Kökörcsin utca mögött családi házas övezet épült ki, ami az említett utcákban jelentősen megnövelte a forgalmat. Ezért stabilizálták, és mart aszfalt borítással látták el a két utcát, melyek vízelvezető árkot is kaptak. Ez nagyban növeli a komfortos közlekedést. A Jegenyefa utcában 500 méter hosszon kiépült az útmenti járda, így megszűnt az a probléma, hogy az úton közlekednek a gyalogosok, és a buszvárót is biztonsággal tudják megközelíteni.

A katonai reptér lakótelepének lakói, illetve a Szolnoki-hegyben élők kivánsága volt egy kerékpárút építése: a honvédségtől Kecskemét határáig egy két kilométeres út valósult meg, összekapcsolódva a Szolnoki úti kerékpárúttal, aminek megtervezése igen nagy feladat volt Fekete Gábor szerint. Ezt saját forrásból valósította meg a város.