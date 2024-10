Kutyafényképek is érkeznek

Dr. Molnár András elmondta: folyamatban van az adatlapok beérkezése, nagy örömükre sokan élnek azzal a lehetőséggel is, hogy fényképet töltenek fel hozzá négylábú kedvencükről. Az adatlap könnyen kitölthető a kutya oltási könyve alapján. Az időseknek segíthetnek a hozzátartozóik is, nem kell külön meghatalmazás. A részletek ismertetése közben felhívta arra is a figyelmet, az adatlap kitöltése arra is jó, hogy ha valaki szembesül vele, hogy az oltása elmaradt a kutyának, pótolhatja.

Ebösszeírás adatai

Az osztályvezető azt is elmondta a beszélgetés során, az ebösszeírás nem azért van, mert az önkormányzat ebadót szeretne bevezetni. Erről egyáltalán nincs szó, sőt a törvényei háttere sincs meg. Az utóbbi ebösszeírások során azt látták, hogy kb. 6-8 ezer kutyatulajdonos jelenti be kutyája adatait, de ettől mindenképpen több eb él a városban. Az adatlap letölthető a www.kecskemet.hu oldalon, és online ki is tölthető a honlapon.

További részletekért hallgassa meg a beszélgetést!