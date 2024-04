Programdúsan telt az elmúlt időszak a Vidám Tapsi Tanoda számára, melynek egyszemélyes vezetője és alapítója Héjjasné Székely Rita. Lajosmizsén és Kecskeméten egyaránt szervez programokat óvodásoknak és kisiskolásoknak, melyek középpontjában az önkifejezés és a kreativitás áll. A tanoda egyedülálló élményfestései miatt a legkisebbek is olyan képeket alkothatnak, melyekre bárki büszke lenne. Rita arról is mesélt, hogy ez a foglalkozás több szempontból is jótékony számukra: kézügyességet, koncentrációt fejleszt, türelemre int és nem utolsó sorban sikerélménnyel is gazdagodhatnak az ifjú művészek. A rengeteg pozitív visszajelzés hatására a tanodába már születésnapi partikat is lehet szervezni, ahol az ünnepelt választhatja ki, mit készítsenek közösen a meghívottak.

Fotó: Vidám Tapsi Tanoda

A születésnapi foglalkozások újdonsága, hogy az egyébként is színes programokat élőzenével élénkítik tovább, ami a festéshez, rajzoláshoz hasonlóan szintén számos pozitív hatást hordoz magában a gyerekekre nézve. Rita szerint ezek az impulzusok különösen fontosak, hiszen a digitális eszközök világában bármit, bármikor meghallgathatnak, de az élőzene varázsát egy online felület sem helyettesíthet.

A Vidám Tapsi Tanoda iskolai felkészítő programot is kínál, ahol az ovisok megismerkedhetnek a hangokkal, a vonalvezetéssel, a logikával, a számokkal, mennyiségekkel, szövegértéssel meseterápián és diafilmeken keresztül viszont a hangsúly mégis azon van, hogy a gyerekek megtanuljanak közösségben dolgozni, és tudjanak új emberekhez csatlakozni.

A Vidám Tapsi Tanoda alapítóját a gyerekek visszajelzése motiválja

Fotó: Vidám Tapsi Tanoda

– Ha van feladat, és van jutalmazás, visszacsatolás, akkor a gyerek látja azt, hogyha ő ezt jól csinálja és koncentrál, akkor van egy pozitív visszajelzés – magyarázta Rita.

Április közepétől indul a tanoda gyerekjóga képzése, lesz Anyák napi anya-lánya festés is, de a Vidám Tapsisok nyáron sem fognak unatkozni, ugyanis Rita többnapos táboroztatással is készül, sok-sok kreatívkodással és önkifejezéssel. Ezenkívül folytatódik az élményfestés is, de horgolással és makramézással is bővül a repertoár. Rita további célja, hogy a kamaszokat is bevonja a körbe, ugyanis a tinilányoknak is szeretne kedvezni egy stílustanácsadást, szépségtanácsadást felölelő workshoppal.

Rita számára mindennél többet jelent az a fejlődést, és öröm, amit alkalomról-alkalomra lát növendékein, a Vidám Tapsi Tanoda pedig a jövőben is tárt karokkal várja az érdeklődő ovisokat, sulisokat.