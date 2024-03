A legfontosabb változásról maga Basky András polgármester beszélt, aki bejelentése szerint idén már nem kíván indulni a polgármesteri székért, de tovább folytatná a munkát a városért. – 2006 óta látom el Lajosmizse polgármesteri tisztségét, és a következő ciklustól képviselőként szeretnék tovább dolgozni, segíteni a települést és a testületet tapasztalatommal – hangsúlyozta Basky András.

A képen balról: Szabó Zoltán, Sápi Tibor, Borbély Ella, Bodáné Vörös Katalin, Horváth Sándor, Lévai Csilla, dr. Adonyi Lajos, Basky András, Székely József

Fotó: Beküldött fotó

Dr. Adonyi Lajos elmondta, hogy a Fidesz-KDNP a független Horváth Sándort támogatja polgármester-jelöltként.

Horváth Sándor Lajosmizsén született, és a városban él feleségével. 13 éve dolgozik az önkormányzatnál, ahol korábban hatósági ügyekkel is foglalkozott, és fő területe a pályázatok és beruházások. Számos sikeres, befejezett projekt fűződik a nevéhez. A legnagyobb ilyen beruházás az elmúlt években Lajosmizse történetének egyik legjelentősebb fejlesztése, a Zöld Város projekt volt, illetve jelenleg ennek folytatása, az Élhető Település program is Horváth Sándorhoz tartozik. Mindezeken kívül az intézményi fejlesztések jelentős részét is a Fidesz-KDNP új polgármester-jelöltje koordinálja.

A független jelölt közösségszervezőként is ismert Lajosmizsén: jeles események, évfordulók ünnepségeinek szervezését végzi, valamint aktív szervezője a települési TeSzedd! és városszépítő akcióknak, illetve közösségépítő pályázati programokat is megvalósított eddigi pályafutása alatt. Mint a Fidesz-KDNP jelöltje fogalmazott, nem csak a városban él, hanem együtt lélegzik vele, ismeri a helyi lakosokat, illetve a problémákat, melyek megoldásán megválasztása esetén dolgozni fog.

Horváth Sándor a következő ciklus legnagyobb feladataként nevezte meg a minden lajosmizseit érintő útfelújításokat. – Az idei évben új lendületet kapnak a felújítások, több utcát is fejleszt az önkormányzat. Ezenkívül több futó pályázatunk van, melyek megvalósítása a következő ciklusra tolódik át, mert a sikeres pályázati elbírálás néhány nappal ezelőtt született meg vagy, mert a közbeszerzési eljárások kiírása következik – mondta Horváth Sándor, hozzátéve, hogy ilyen beruházás a művelődési házban a színházterem felújításának II. üteme, ami az Élhető Települések keretein belül újul meg, várhatóan idén őszi befejezéssel. Ugyancsak a programon belül valósul meg több közterületi felújítás is. Az Egészségház, és a Horváth Sándor gondozásában előkészített, benyújtott régi Városháza energetikai felújításáról szóló pályázat is pozitív elbírálásban részesült, csakúgy, mint az utóbbi turisztikai központtá alakításának terve is.

Horváth Sándor kiemelte, hogy mint gyakorlott közösségszervező, a meglévő közösségek megtartásáért és újak létrehozásáért is dolgozik majd. Emlékeztetett, hogy több közösség is civil szervezetté alakult Lajosmizsén: ilyen például a Városszépítő Egyesület és a Városi Kamarakórus. Ez is mutatja, hogy fontos a közösségi szellem ápolása a városban. A Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje hangsúlyozta, hogy a felsorolt eredményeket, melyeket elődeik elértek, szeretné a képviselő-testülettel, a hivatal és az intézmények munkatársaival közösen tovább vinni a város fejlődése érdekében.

Adonyi Lajos bejelentette a támogatásukkal induló képviselőket is. Hangsúlyozta, hogy új nevek is szerepelnek a listán, de mindenki közismert a lajosmizseiek körében. A jelöltek között szerepel Basky András, jelenlegi polgármester. A KDNP helyi szervezete képviseletében Szabó Zoltán érkezett a jelöltek közé. Szabó Zoltán civilben folyamatmérnök, mely tudása kiválóan hasznosítható az innovatív városfejlesztési folyamatokban, illetve maga is kezdeményezett és aktív részese volt már több városszépítő akciónak. Képviselő jelöltjük Bodáné Vörös Katalin védőnő és dr. Adonyi Lajos, aki 2006 óta alpolgármester és képviselő. Jelölt még Székely József, aki a vállalkozói szférából érkezik, erdészeti és földmunkákkal kapcsolatos tapasztalata nagyon hasznos a bel- és külterületi földutak javítása terén. A képviselői listán szerepel Borbély Ella óvodapedagógus, a Városszépítő Egyesület alapítója, aki önkormányzati képviselő volt már több cikluson keresztül, jelenleg tanácsnok a testületben. Sápi Tibor hegybírót is ismét jelöli a szervezet. Ő is több cikluson átívelően volt képviselő, illetve volt alpolgármester is. Lévai Csilla is erősíti a listát, aki szintén meghatározó személyiség a településen, nagy tapasztalattal rendelkezik pályázatok előkészítése és megvalósítása területén.

Adonyi Lajos hangsúlyozta, hogy a jelöltek sokoldalú tapasztalattal rendelkeznek, és megválasztásuk esetén eredményesen tudják folytatni az eddigi munkát a város fejlődése érdekében.