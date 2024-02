A Szalamandra-csapat – Kárpáti Rita és fia, Turcsányi Lőrinc, Hegyi Manszvét és Tajthy Ákos – immár második alkalommal vág neki a Budapest–Bamakó ralinak. A február 16-ai, budapesti rajtot megelőzően már február 12-én, hétfőn elindultak Afrika felé, hogy a február 20-án Marokkóból, pontosabban Fezből, az ország harmadik legnagyobb városából induló futamot elkezdhessék. A csapat egyetlen hölgy tagja, egyben szóvivője, Kárpáti Rita később, repülővel utazik a fiúk után. Hírportálunknak elmondta, amikor négy éve végigcsinálták a ralit, azt gondolta, többet biztosan nem vesz részt a túrán. Akkor épp a koronavírus-világjárvány kitörése és a lezárások előtt értek haza. Visszaemlékezve az akkori utazásra, nem is tudták igazán élvezni, folyamatosan arra koncentráltak, hogy időben teljesítsék az aznapi távot. Utólag megbánták, hogy nem ismerkedtek jobban a helyi emberekkel, nem nézték meg a látnivalókat, csak arra figyeltek, hogy minden rendben legyen és beérjenek este a táborba.

Az elmúlt évek alatt letisztultak az emlékek a csapat tagjaiban, úgy érezték, eljött az ideje, hogy idén újra nekivágjanak a kalandnak. Az összegyűjtött tapasztalatok birtokában sokkal bátrabban, rutinosabban fogtak hozzá a szervezkedéshez. Jobban tudták, hogy mit érdemes magukkal vinni és mit nem. Mi az, amire feltétlenül szükségük lesz az út során – részletezte Kárpáti Rita. Hozzátette, idén két kisbusszal vágnak neki a túrának. A Szalamandra-csapat ugyanis egymillió forintnyi adományt gyűjtött össze, ami a saját holmijaikkal együtt már nem fért volna el egy autóban. Főként tisztító és tisztálkodási szereket, a gyerekeknek pedig édességet visznek, amiket a kijelölt iskolákban adnak majd át.

A szalamandra csapat: Az autó tetején Turcsányi Lőrinc, elöl Tajthy Ákos, Kárpáti Rita és Hegyi Manszvét

A csapat vezetője mindig keresi a kihívásokat

A Szalamandra-csapat vezetője ezúttal is Hegyi Manszvét lesz, aki kitűnően ismeri az autókat és vezetni is nagyon jól tud. A Szalamandra Kétéltű Kutató-Mentő Alapítvány működtetőjeként nincs előtte lehetetlen. Azok közé az emberek közé tartozik, akik mindig a kihívásokat keresik. Olyan helyekre próbál eljutni, ahová egyszerű földi halandónak eszébe sem jutna. Míg mások felmásznak a hegytetőre, addig ő saját kezűleg készített terepjárójával közelíti meg a csúcsot. Tajthy Ákos családját és csőszerelő munkáját hagyja maga mögött a túra kedvéért. Turcsányi Lőrinc pedig a középiskolából kapott különleges kimenőt. A csapat idén is túrakategóriában indul. Számukra ugyanis nem a versengés a fontos, hanem az, hogy minél jobban megismerjék Afrikát.

Idén két futamot indítottak

A Budapest–Bamako ralit a legendás Dakar rali megszűnése után, 2005-ben szervezték meg először. A futam minden második év januárjában indul Budapestről, és két héttel később mindig egy más nyugat-afrikai fővárosban ér véget. Az első versenyen 42 csapat vett részt, azóta a résztvevők száma folyamatosan emelkedik, ahogy a rali ismertsége is. Idén olyan sokan jelentkeztek, hogy két futamot indítottak. Az első start január 26-án volt, a második február 16-án lesz. A második futamban vesz részt a félegyházi csapat is túra kategóriában. A rali a következő országokon halad át: Magyarország, Szlovénia, Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Marokkó, Nyugat-­Szahara, Mauritánia, Szenegál, Gambia és Guinea területén. A 2024-es futam célpontja is Sierra Leone, ez az eddigi leghosszabb táv, több mint 8000 kilométer.

Kárpáti Rita, az Aranymonostor vezetője és Rokolya Csaba, a Szent Benedek PG igazgatója az időkapszulával, amit a PG-s diákok készítettek

Fotó: Vajda Piroska

A homokba zárt múlt találkozása

Kárpáti Rita, aki egyben a bugaci Aranymonostor látogatóközpont vezetője, két különleges időkapszulát is visz magával az útra, amiket az afrikai sivatagban fognak elásni. Egyiket a marokkói rajt helyszínének közelében, a másikat pedig Sierre Leone-ban, a cél környékén. A víz- és ütésálló ládát a Szent Benedek PG diákjai készítették. Ebbe bugaci homokot, az Aranymonostort bemutató prospektust, a támogatók ajándékait, különböző üzeneteket, Petőfi-kötetet, magyar kártyát és persze ezt a cikket tartalmazó Petőfi Népét is elhelyezik. Bízva abban, hogyha egyszer rábukkannak, akkor a megtalálók kedvet kapnak egy magyarországi, azon belül pedig egy bugaci látogatáshoz. Már csak azért is, mert a kapszula egy meghívót is tartalmazni fog, a megtalálót három napra vendégül látják és megismertetik Bugac és Kiskunfélegyháza látnivalóival, baráti közösségeivel – mesélte tervét a látogatóközpont vezetője.