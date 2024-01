Bár tizenkilenc éve befejezhette volna a munkáját dr. Légrády Ferenc, mégis tavaly december végéig fogadta a hozzá forduló kis betegeket. Soltvadkert egyik gyermekgyógyászati körzetét vitte 1973-tól 2023. végéig a 80. életévében járó orvos. Idehaza több mint nyolcezer olyan aktív gyógyító van, akik már betöltötték a nyugdíjkorhatárt. A 70 év felettiek száma pedig több mint négyezer. Elemzők szerint ha ők, azaz az idős generáció ténylegesen nyugdíjba vonult volna évekkel ezelőtt, akkor a hazai egészségügyi ellátás igen nehéz helyzetbe lenne ma. Dr. Légrády Ferenc azt mondja, van egy bizonyos kor, amely felett nem szabad már ezt a különleges hivatást folytatni. Ő úgy érezte, most jött el az idő. Valamikor tavaly döntött úgy, hogy végre valódi nyugdíjas lesz. Unatkozni nem fog, a háza körül akad bőven tennivalója, és ezentúl jóval többet lesz a két fiával, azok családjaival és a négy unokával. Az egyik fia a soltvadkerti könyvtáros Légrády Andor, aki a település helytörténésze is.

Látta, hogy az orvosok nem tudják meggyógyítani édesapját

A másik fia dr. Légrády Péter, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karának a docense. Hogy az idős orvost mi motiválta annak idején arra, hogy gyógyító legyen? Talán édesapja sorsa, aki géderlaki származású volt, tanító lett, a második világégés idején évekig szolgált a hadseregben. A fronton megsebesült, a karja sosem jött teljesen rendbe. Talán négy vagy öt éves lehetett amikor látta, hogy az orvosok nem tudják meggyógyítani teljesen. Ez a felismerés vezethette arra, hogy gyógyító lesz. Mint mesélte, a sorsnak köszönhetően édesapja Kárpátalján szolgált a 40-es években, ahol megismerte a leendő feleségét, aki egy Munkács melletti faluban született 1915-ben. Ukrán nyelven tanított az egyik Kárpátokban fekvő kis faluban. Összeházasodtak 1944-ben, amikor is az anyát a szovjet csapatok elől éppen Géderlakra telepítették át.

Októberben született meg a Légrády Ferenc Kalocsán. Szerencsére a sebesült édesapát a kalocsai katonai kórházba szállították, és a városban találkozott a családjával. A háború elhaladt mellettük, az élet később a keceli tanyavilágba sodorta őket, ahol külterületi iskolában tanítottak. Az édesanya orosz nyelvet oktatott, mivel Debrecenben elvégezte az orosz szakot. Később Légrády Ferenc Kalocsán leérettségizett, a családja pedig támogatta a szegedi egyetemi tanulmányait. Kalocsán nem kapott a kórházban állást, ugyanakkor a nagyközségeknek lehetősége nyílott arra, hogy gyermekorvosi körzetet igényeljenek az államtól. Ekkor Soltvadkert is élt a lehetőséggel, és a település lakást is ajánlott a fiatal orvosnak és a feleségének. A párja egészségügyi képesítéseket szerzett, így a férje mellett dolgozott asszisztensként évtizedekig. Két fiuk mellett az összes vadkerti gyermek fejlődését kísérte figyelemmel a Légrády házaspár sok éven keresztül. Hogy hány gyermek páciense lehetett az 55 év során? Csak becsülni lehet. Volt olyan év, amikor 1200-1300 gyermek gyógyítása tartozott hozzá a csecsemőktől 14 éves korig bezárólag. Majd 1987-ben bontották ketté a körzetet. Közben a felnőtt orvosi ügyeletet is ellátta. Mint mondta, a hatnapos csecsemőtől a 100 éves idős emberig mindenkit gyógyított az ügyeletek során, aki hozzá fordult segítségért. Amikor elérte a nyugdíjkorhatárt, a feleségével együtt döntöttek úgy, hogy folytatják a munkát. Hét éven át közösen vitték a rendelést, amikor is a párja tragikus körülmények között elhunyt.

Nagyon meg kell gondolnia annak, aki a gyógyító pályát választja

A két fia ekkor kérte meg dr. Légrády Ferencet, hogy ameddig csak az ereje engedi gyógyítson. Talán ez is segített a gyász feldolgozásában. Amikor arról kérdezem az idős orvost, kinek is ajánlaná ezt a gyönyörű, de nagyon nehéz hivatást így felelt: nagyon meg kell gondolnia annak, aki a gyógyító pályát választja. Ez egy olyan szakma, amit 9,5 millió emberből nem tud bárki megtanulni. Ha valaki boldogulni akar ezen a pályán, akkor folyamatosan tanulnia kell, böngésznie kell az internetet, nyelveket kell ismernie. De ez még kevés. A tudás mellett magas kötelesség- és felelősségtudattal, empátiával is rendelkeznie kell – mondta végül dr. Légrády Ferenc nyugalmazott soltvadkerti gyermekorvos, aki 55 éven át gyógyította gyermekek generációit.