Hét jótékonysági sütivásáron több mint 20 millió forint adomány gyűlt össze az elmúlt években Kiskunfélegyházán. A támogatással nyolc gyermek gyógyíttatásához és életkörülményeik javításához járultak hozzá a félegyháziak és a környékben élők. A Serfőző család életét gyökeresen változtatta meg a támogatás – derült ki azon a látogatáson, amelyre elkísértük a sütivásárok fő szervezőit: Bajzák Andreát, Bajzák-Csikós Ágnest és Kovácsné Nagypál Anitát.

Mint azt korábban megírtuk, tizenkét éve egy szerencsétlen balesetben súlyos áramütés érte az akkor kétéves Serfőző Jocikát, aki azóta kénytelen ágyban fekve tölteni az életét. Ellátása huszonnégy órás felügyeletet igényel, ami fizikailag, lelkileg és pénzügyileg is komoly feladat elé állítja a szülőket.

A készüléknek hála sokat javult Jocika állapota

Az édesapa Serfőző József elmondta, bár eredetileg a fürdőszoba átalakítását szerették volna a támogatásból megvalósítani, de mivel úgy látták, hogy az összegyűlt pénz arra nem lenne elegendő, másik irányba indultak el.

Szakemberek javaslatára vásároltak Józsikának egy Bemer mágnesterápiás készüléket, ami rövid idő alatt, 2-3 hetes használat után nagyon sok pozitív változást hozott a fiúnál.

Józseftől megtudtuk, hogy a mágnesterápia során a készülék az emberi testre alacsony frekvenciájú mágneses teret bocsát ki, amelynek hatására számos pozitív változás következik be a szervezetben.

Józsikánál ez abban látszódik, hogy sokkal erőteljesebb lett a figyelme, ezáltal sokkal hosszabb fejlesztéseket, akár másfél órás foglalkozást is végig tud csinálni. Sokkal többet beszél, többet hallatja a hangját. Eddig havonta egy-két alkalommal volt neki jobb napja, most már minden napja jó – sorolta boldogan az apuka. Hozzátette, fia sokkal többet mosolyog és beszélget mint korábban. Jobban figyel az őt körülvevő világra, az ágya fölé függesztett játékokra, próbálja őket elérni, segítséggel megfogni. Nagyon nagy eredmény az is, hogy csökkent az epilepsziás rohamok száma. A fiúnak korábban naponta több rohama is volt, ma már havonta csak néhány alkalommal fordul elő – újságolta az édesapa, aki azt is elmesélte, hogy a készüléket először magukon tesztelték és mivel rájuk is érezhetően pozitív hatással volt, utána kezdték Jocikánál is alkalmazni.

Játékot vittek ajándékba Jocikának a sütivásár szervezői

Fotó: Vajda Piroska

A család álma egy kertes ház

– A pozitív hatások eredményeként mertünk tovább álmodni és vállalkozást indítottunk. A Bemer érterápiás orvostechnikai eszköz és egészség nagykövetként arra tettem fel minden tudásomat és egyéb forrásomat, hogy Bemer terapeutaként minél több embernek segíthessek – fogalmazta meg Serfőző József. Majd hozzátette, az a céljuk, hogy végre legyen egy saját otthonuk. Nagy álmunk egy kertes ház, ahol ideális körülményeket biztosíthatnának Jocikának.

A nagy álom teljesüléséhez azonban hosszú, küzdelmes út vezet még. A családnak ugyanis a mindennapi kiadások mellett jelentős pénzügyi terhet jelent Józsika gyógykezelése: a gyógyszerek, a pelenka, a fejlesztések havonta több mint 150 ezer forintba kerülnek, ezért továbbra is minden támogatásnak örülnek. A családfő bankszámla száma: 51700069-15392763 Fókusz Takarék.