Tavasszal a teljesítménytúra új helyszíneken, új útvonalakkal került megrendezésre, ahol a túrázók jellemzően síkvidéki terepen haladva a környező települések (Szalkszentmárton és Dunavecse) Petőfi-emlékhelyeit bejárva gyűjthettek információkat a Petrovics család életéről, ismerkedhettek a Kiskunság népének Petőfi által oly sok költeményében megfogalmazott életkörülményeivel, a Duna-mellék természeti értékeivel.

– Nagy sikere volt a túrázók körében, hogy Szabadszállás önkormányzatával együttműködve, pályázati forrásból sikerült elkészíteni egy hiánypótló, felső-kiskunsági turisztikai információs térképet, valamint eseményenként egy-egy Petőfi emlékérmet, melyeket minden, a választott távot sikeresen teljesítő túrázó emlékül magával vihetett. Az Őszi Strázsa túrát a Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjteményben az egyesület sportéletét bemutató kiállítás megnyitását követően már a hagyományos helyszínen, változatos útvonalakkal rendeztük meg. Ezen a rendezvényen is bemutatásra került egy „kis szelet” a település értékeiből, hiszen az egyik ellenőrző pont a Dörmögő-háznál, József Attila nagyapja csőszházánál volt kialakítva, de nem feledkeztek meg a szervezők a katonai hagyományok ápolásáról sem. A célba érkezést követően a túrázóknak lehetőségük volt egy mobilkiállítás megtekintésével emlékezni a 175. születésnapját ünneplő Magyar Honvédségre, valamint a 145. harckocsiezred megalakulásának 60., illetve az MN 7038 hadrendi számra való áttérésének 65. évfordulójára, de a rendezők nyitott kapukkal várták az érdeklődőket a „Sport és Túra” emlékkiállításon is – ismertette az elmúlt időszak történéseit Buza Vince, a Honvéd Nyugdíjas Klub Strázsa Túraegyesületének elnöke.

A Strázsa túrarendezvények nemcsak a természeti környezet megismerését és az egészséges életmód részét képező mozgásforma gyakorlását biztosító események, hanem a települési értékeket is bemutató programok is egyben.

– Az év során eddig megrendezett három túra összességében eredményesnek mondható, amit az is alátámaszt, hogy több mint 1200 (a tíz év során több mint 7000) sportolót láttunk vendégül. Különösen azért népszerűek a Strázsa túrák, mivel a túrázók a természeti értékek megismerésén túl szinte minden alkalommal ízelítőt kapnak az érintett település értékeiből, valamint, hogy ezek nem vezetett túrák. Az útvonalak előre kijelölésre kerülnek és az indulók a kapott vázlat alapján teljesítik a választott távot, ezen felül szinte valamennyi ellenőrző ponton lehetőségük van valamilyen folyadék-, vagy kalória pótló szolgáltatás igénybevételére. Itt kell megköszönni a támogatók segítségét, hiszen egy alaposan előkészített teljesítménytúra, vagy túra jelentős költségvonzattal bír (útvonal előkészítés, kijelölés, nyilvántartási és ellenőrzési okmányok, emléklapok, jelvények, frissítő folyadék és édesség, gyümölcs, az útvonal visszarendezése stb.) amit az egyesület nem tudna kigazdálkodni. A nyugdíjas klub gyümölcsöző partneri kapcsolatban áll az országos és a vármegyei szabadidősport szövetséggel, az „Ötpróbával Párizsba” rendezvénysorozatot szervező Nagy Sportágválasztó Kft.-vel. Támogatja a túraegyesület munkáját Szabadszállás Város Önkormányzata, számos helyi vállalkozó és magánszemély is. A túrázók nevében is köszönet a támogatásukért – emelte ki Buza Vince.

Az élet nem áll meg, a hagyományoknak megfelelően december 30-án rendezi az egyesület a X. Téli Strázsa túráját 9 és 18 kilométeres távokkal az izsáki Vadasban, melynek rajtja és célja is a Biczó Csárda & Lovaspanzióban lesz (részletek az egyesület weboldalán, www.hnyk.hu), ahová minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendezők. Nevezni IDE kattintva lehet.