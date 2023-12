A karácsonyi ünnepek is homoklapátolással teltek, több ezer zsákot töltöttek meg a Dunafürdő területén élők, a vízszint azonban folyamatosan emelkedik, mert az épített ideiglenes gátakon is áttört az ár. A helybéliek elmondása szerint már a területen több mint háromszáz ingatlan áll víz alatt, az áramot még nem kapcsolták ki, így sokan miután a felsőbb emeletre pakolták össze az értékeiket, úgy döntöttek, hogy az otthonaikban maradnak. Úgy tudjuk, hogy eddig csak néhány család kért segítséget, akiket a Petőfi-szigeten ifjúsági szálláson helyeztek el.

A Dunafürdő területét csütörtök délután 14 órától biztonsági okokból lezárták a bámészkodók elől, oda csak az ott lakók, illetve ott ingatlannal rendelkezők mehetnek be, őket csónakokkal viszik be a derékig érő vízben az ingatlanokhoz. A lezárás csütörtök délután nem érintette a Potyka csárdához bevezető utat, a csárda továbbra is látogatható. A Dunafürdő területén lakók a rendőrséggel és a bajai városőrséggel összefogva felügyelik a lezárt területet, hogy oda illetéktelenek ne jussanak be.