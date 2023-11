Szép hagyomány, hogy az intézmény szülői munkaközössége minden évben jótékonysági bált szervez, a báli bevételből igyekeznek jelentősebb beruházásokkal támogatni a bölcsődét és óvodát, többek között így újulhatott meg az épület közlekedőjének padlózata, valamint a korábbi években különféle fejlesztő eszközöket és játékokat is tudtak vásárolni az óvoda részére.

Idén 800 ezer forint gyűlt össze a báli adományokból, a pénzből három nagyméretű homokozót alakított ki a munkaközösség és egy hintát is vásároltak. A korábbi homokozó már elhasználódott, az alja is tönkrement, ezért jól jött a három új homokozó, amit a gyerekek korosztályonként elkülönítve kényelmesen használhatnak. Az óvodai és bölcsődei részleg is kapott egy-egy új hintát is, a szükséges kicsinek való beülővel.

Fotó: Pozsgai Ákos

A szülői munkaközösség tagjai tevékenyen is kivették részüket a homokozó kialakításából és a hinták összeszerelésnél, a munkálatoknak nyár végén láttak neki. Az önkormányzat tulajdonában lévő, a településen karbantartási munkálatokat végző Fehértó Non-profit Kft. az élő munkaerőn túl munkagépekkel is segítette az építkezést, valamint helyi vállalkozások is támogatást nyújtottak. A munkálatok során néhány korábbi játékelemet is arrébb kellett helyezni, hogy az új játékokat telepíteni tudják, amelyeket egy jánoshalmi vállalkozó készített és segítséget nyújtott a helyszínen a szakszerű telepítésben is. Czagány Roberta önkormányzati képviselő, az SZMK elnöke emléklappal köszönte meg az óvoda vezetésének és a munkálatokban résztvevőknek a közös munkát.

A gyerekek nagyon örülnek az új hintáknak is

Fotó: Pozsgai Ákos

Angyalné Maróti Tímea, a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde vezetője elmondta, hogy az elmúlt években megnövekedett gyermeklétszám is indokolta a játszóeszközök felújítását és bővítését, közel nyolcvan gyermek jár három csoportra osztva az óvodába. Az intézményvezető köszönetet mondott az adományozóknak és mindenkinek, aki közreműködött fejlesztés megvalósításában.

Elmondta azt is, hogy az intézmény az önkormányzattal együttműködve ás fejlesztéseket is megvalósított, több millió értékben vásároltak különböző bútorokat és más bölcsődei és óvodai eszközöket. Megújult az óvoda utcafronti kerítése is, amit szintén önkormányzati, valamit jótékony célú rendezvényeken gyűjtött adományokból sikerült megvalósítani.

Az intézmény vezetője kitért arra is, hogy várhatóan jövő tavasszal indulhat az a beruházás, amely keretében napelemeket telepítenek az óvoda és a bölcsőde tetejére, valamint az óvodában hőszivattyús rendszerrel váltják ki az eddigi fűtésrendszert. A fejlesztés annak a mintegy 61,5 millió forintos sikeres pályázatnak köszönhető, amelyet az önkormányzat nyert az intézményei fejlesztésére. Információink szerint az elnyert pályázati összegből a polgármesteri hivatalban és a helyi iskolában is valósulnak meg fejlesztések.