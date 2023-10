– Fontosak az energetikai fejlesztések, amiket különösen hangsúlyossá tette a szomszédunkban dúló háború miatt kialakult energiaár-robbanás. Ezért is van nagy jelentősége az itt megvalósult feljesztésnek a hőszigetelésnek, a fűtéskorszerűsítésnek – jelentette ki Jánosi Mária, a község polgármestere, aki köszöntetet mondott mindazoknak, akik tettek azért, hogy mindenki megelégedésére megvalósulhasson ez a fejlesztés. Mint hangsúlyozta: a falu életében különösen fontos, hogy megtartsák az intézményt, hogy mind a nyolc osztály helyben tudjon működni.

„A holnap iskolája nem lehet olyan, mint a tegnapé!” – idézte Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtikárt Nagy Gézáné tagintézmény-igazgató, aki beszédében hangsúlyozta, hogy a több mint ötven éves épült iskolaépület, most esett át a legnagyobb fejlesztésen. Az igazgatónő a község önkormányzatának is köszöntetet mondott azért a támogatásért, amivel pályázathoz kapcsolódóan, a „kisfolyosó” is megújulhatott. – Az 365 napjából, 183-at itt töltünk és nem mindegy, hogy milyen környezetben. A rendezett, esztétikus és szép iskola motiválóan hat diákra és pedagógusra egyaránt. A felújítás számunkra a külsőségeken túl, többet is jelent: esélyt és reményt a jövőre – osztotta meg gondolatait Nagy Gézáné, aki úgy vélekedett: a fajszi iskola a község megmaradásának egyik záloga.

