Szemereyné Pataki Klaudia a rádióműsorban elmondta, hogy a közgyűlés döntése értelmében továbbra is hulladékdíj-kedvezményre jogosultak a 70 év feletti kecskeméti idősek, ami lehet 90 százalékos vagy teljesen mentesség. A jogosultsági alapot pedig több mint duplájára emelték. A polgármester méltatta az idősek aktivitását, hiszen sok programot szerveznek, számos klub működik, testmozgást középpontba helyező foglalkozások vannak városszerte, a városrészekben működő közösségi házakban. Ezzel kapcsolatban megjegyezte: több közösségi házat adtak át az elmúlt időszakban és tervezik a elkövetkezően létrehozandó közösségi házakat. A közgyűlés arról is döntött, hogy, hogy hetente további két órában, így összesen heti 10 órában ingyenesen használhatják a Kecskeméti Fürdő úszó- és termálmedencéit a nyugdíjasklubok tagjai.

Mint arról beszámoltunk, a csütörtöki ülésen a civil szervezetek támogatásáról is döntött a képviselő-testület. A polgármester elmondta: valódi civil együttműködés keretében adnak támogatást azoknak a szervezeteknek, akik hozzátesznek a helyi közösségi élet szervezéséhez. Ezzel megduplázzák, vagy akár megtriplázzák az önkormányzati támogatást. Példaként emelte ki a városi kamerarendszer évek óta tartó bővítését a a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítványon keresztül, vagy éppen a sportegyüttműködéseket. Ezenkívül jutott támogatás iskolák, óvodák alapítványainak is. Erre jó példa a Katona József Gimnázium sportcsarnokának kialakításához nyújtott több mint félmilliárdos támogatás, de hasonló léptékben segítette a város a Bányai Júlia Gimnázium csarnokának kivitelezését is.

Szemereyné Pataki Klaudia arról is beszélt, hogy összeállítottak egy olyan fejlesztési csomagot, ami akkor lép életbe, ha nem érkeznek meg az uniós pénzek. A civil szervezetekét, együttműködő partnerekét, és a képviselőkön keresztül a lakossági véleményeket is összegyűjtötték a szükséges fejlesztendő területekről. A legtöbben az úthálózat, a kerékpárutak és a közlekedés fejlesztését emelték ki.

A polgármester hangsúlyozta: nem áll le az úthálózat fejlesztése.

Ezen belül külön figyelmet fordítanak a földes utakra, és a gréderezésen kívül más technológiával is javítanak azok minőségét. Előkerült a csapadékvíz-elvezetés kérdése is, hiszen az elegyengetett földút addig használható jól, míg leesik az eső. Ezért vízelvezetést megoldják, és tartósabb felületet alakítanak ki az új technológiával. A polgármester hozzátette: fontos, hogy összegyűjtsék és felhasználják az aszály elleni védelemhez az esővizet, amihez elkészítették a programcsomagot.

Szemereyné Pataki Klaudia emlékeztet, hogy még sok út áll sorban a felújításért, annak ellenére, hogy számos utat rendbe tettek a közelmúltban. Ilyen Mártírok útja, a Lánchíd utca, Széchenyiben több kisebb utca, valamint önerős utak épültek Katonatelepen, Kadafalván, Alsószéktón. Emellett folyik a hetényegyházi útfejlesztés is. A felújítási sorba betették a Balaton utcát, a Mérleg utcát, a Mátyás Király körút harmadik szakaszát, és a Kiskörút piarista iskolától a Malomig terjedő szakaszát. A polgármester elmondta, hogy jelenleg gyűjtik a forrást a megvalósításhoz.

A fejlesztések sorába tartozik még az általános iskolák felújítása és az új bölcsődék építése. Legutóbb Hetényegyházán adtak át bölcsődét, a következő Kadafalván épül majd, melynek megvannak a tervei. Két óvoda bővítése is várható Kadafalván és Ménteleken.

A polgármester elmondta: új játszóteret terveznek építeni a Halasi úti hobbik térségében, és Borbáson.

