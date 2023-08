Sokéves álma vált valóra a helvéciaiaknak: elkészült a Kiskőrösi út aszfaltozása, így még gyorsabban elérhető Kecskemét. A beruházást a nagyközség önkormányzata saját beruházásban valósította meg, a Vidékfejlesztési Program keretében nyert 300 millió forint támogatás segítségével, melyhez jelentős önrészt is tett. Az út kivitelezését a Gömöri Kft. és a Stravia Kft. végezte el. A Kiskőrösi út mellett a hozzá kapcsolódó Köcsög csárda útja és a Jusztin dűlő egy szakasza is szilárd burkolatot kapott.

A kedd délelőtti ünnepélyes útátadás forgatókönyvét némileg átírta a szakadó eső. Így az ünnepség első részét a művelődési háznál tartották meg.

Elsőként köszöntőt mondott Papp Zsolt György vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár. Hangsúlyozta: mezőgazdasági külterületi utat fejlesztettek, most mégis egy sokcélú utat adhatnak át. Először 2021-ben ültek le tárgyalni, keresték a megoldást, hogyan lehetne a hálózatba bekapcsolni az utat. 2022-ben már a támogatói okirat birtokában járták be a területet, most 2023-ban pedig már avatnak. Ez az út nemcsak Helvécia történelmében mérföldkő, hanem Magyarországéban is. A rendszerváltás óta ekkora mértékű külterületi útfejlesztésre nem volt példa, mint az elmúlt két évben. 180 milliárd forintból 1700 településen 2500 útszakasz készült el. A helyettes államtitkár beszéde végén elmondta: már dolgoznak a közös agrárpolitika új időszakán, a polgármestereket arra biztatta, éljenek a támogatási lehetőségekkel.