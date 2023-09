Hogy mi is a gobelin? Kézzel szőtt művészi igénnyel készült falikárpit.

– A gobelin elterjedése a XVI. század Franciaországához kötődik, ekkortól terjed majd el a kontinensen is – mondta Haszilló Ferenc polgármester. Az elöljáró megnyitó beszéde után Babi néni tisztelői a múzeumi kiállítást megtekintették. Ahogy az Kecelen szokás egy-egy tárlat során terített asztal is várja az érdeklődőket. Most a Turcsán család hívta meg egy kellemes falatozásra a látogatókat, így a képek megtekintése egyben egy jó hangulatú kellemes társasági esemény is volt a múzeumban.