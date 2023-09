Néhány hete számoltunk be arról, hogy a Hunyadi tér állapotának javítása érdekében az orvosi rendelők előtti zöldfelület rendezéséről és a harangláb felületének kezeléséről döntöttek.

– A fák és a bokrok metszése már megtörtént, jelenleg pedig a harangláb festése zajlik – tájékoztatott Pászti András hunyadivárosi képviselő. Mint mondta, a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. munkatársai, ahol szükséges volt, megmetszették a fákat, a kiszáradt növényeket pedig kivágták. Hangsúlyozta, hogy az építmény felújítása már időszerű volt, ezért is örül annak, hogy a faanyag megóvása érdekében a haranglábat most impregnáló festékkel vonják be.

Fotó: Lizik-Varga Katalin

Idén nyáron, a városrész néhány vállalkozójának a jóvoltából a haranglábra egy GPS-alapú precíziós időzítőt is felszereltek, aminek köszönhetően azóta minden délben automatikusan szólal meg a harang a Hunyadivárosban a nándorfehérvári diadal emlékére. A festési munkálatok befejezése után teljes pompájában állhat az építmény a Hunyadi téren.

A jövőben tovább folytatják a kedvelt park szépítését. A tervek szerint nemsokára a Kecskeméti Szakképzési Centrum kőműves diákjai a tér ülőalkalmatosságainak egy részét segítik átalakítani.