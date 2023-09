Az ünnepi vármegyei összejövetelen Rideg László kiemelte: Bács-Kiskunt az ország öt legdinamikusabban fejlődő vármegyéje között jegyzik, ehhez a teljesítményhez tettek hozzá a díjazottak, akik „többet tesznek a kötelezőnél, többet az elvártnál”. – Felemelő megtapasztalás, hogy újra és újra mennyi remek, nagyszerű ember válik érdemessé arra, hogy példaként állítsuk vármegyénk közösségei, az itt élők elé. Idestova három évtizede, hogy megyénk, illetve már vármegyénk elismeri azokat, akik átlagon felül teljesítenek – fogalmazott az elnök.

Rideg László szólt arról is, hogy lassan lezárul a Petőfi 200 emlékév, amely két éven keresztül számos feladatot adott a vármegye önkormányzata számára: Petőfit Bánföldi Szilárd színművész személyesítette meg; készült imázsfilm, videóklip, könyvek, társasjátékok; a Mesebusz pedig töretlen népszerűségnek örvendve járja a településeket. A petőfis óriáslegók mellett VR-szemüvegen keresztül is be lehet pillantani Petőfi világába; Pepper, az ország első önkormányzati humanoid robotja pedig szintén a költőt népszerűsíti. A fi200 brand vármegyénk kiváló termékeit, szolgáltatásait fémjelzi; a Nemesnádudvaron tavaly megnyílt BorBagoly présház pedig fontos turisztikai bázis lesz – sorolta az elnök.

Az idén záruló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) kapcsán Rideg László megjegyezte: vármegyénk valamennyi települése részesült fejlesztésben.

– Bács-Kiskunban nyolcszáznál több TOP-os pályázat, összesen 110 milliárd forint értékben járult hozzá a községek, városok fejlődéséhez, épüléséhez.

Energetikai beruházások, ipari parkok, intézményi korszerűsítések, felújítások, valósultak meg, csatornahálózatok újultak meg, bölcsődék épültek, melyek a lakosság helyben maradását, a lakóhelyhez való kötődését erősítik. Ugyanakkor számos identitást, helyi közösségeket erősítő programot valósítottunk meg, illetve valósítunk meg folyamatosan – mondta a közgyűlési elnök.

Rideg László végül megköszönte a kitüntetettek munkáját. „Büszkén tekintünk önökre és hálásak vagyunk azért, hogy szakmai rangot, hírnevet szereztek nemcsak maguknak, családjaiknak, de vármegyénknek is” – fogalmazott.

Az eseményen Bánföldi Szilárd színművész mellett a kiskunmajsai Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Kórusa, a Mayossa Néptáncegyüttes, Mayossa Dalárda, valamint a kalocsai Vincze Máté, a Petőfi Sándor szavalóverseny győztese működött közre. A kitüntetettek nevében Kis János evangélikus lelkész mondott köszönetet.