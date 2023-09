A zenész hangsúlyozta, hogy midig is büszke volt arra, hogy kecskemétinek nevezheti magát. Bár az élet egyszer-egyszer elsodorta más városokba is, mindig visszavágyott. Így a Csík zenekar megalakulása is annak köszönhető, hogy hazaköltözött Kecskemétre. A csapat megalakulásakor úgy döntöttek a tagok, hogy néhány évig tanulni fognak, és csak később állnak ki a nyilvánosság elé, s közben táncegyütteseket kísérnek. Fontos volt számukra megbecsülni a népzenei kincset, hiszen úgy érezték csak így lehet azt hitelesen átadni.

Az biztos, hogy a profi léthez kell az ilyen fajta szellemi akarat.

– hangsúlyozta a művész.

Az évek során Csík János bebizonyította azt, hogy vidéken is van szellemi műhely, hogy itt is lehet profin zenélni, mindemellett pedig hű maradt szülővárosához, Kecskeméthez is. A művész szerint Kecskemét tele van olyan alkotókkal, akik fontos értékeket teremtenek nap mint nap. Mint mondta, büszke arra, hogy ő közéjük tartozhat.

Az estre Csík János meghívta zenész barátját Vadas Lászlót is, akivel gyönyörű dallamokat játszottak a közönségnek.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.