A bejáráson Balogh Zoltán, az önkormányzat Fejlesztéspolitikai Irodájának vezetője a beruházás műszaki tartalmának ismertetésekor elmondta: Kecskemét stratégiában gondolkodik és hangsúlyt helyez a külvárosi köznevelési intézmények fejlesztésére. A Lánchíd Utcai Óvoda korszerűsítésére 2020 júniusában nyújtották be a pályázatot, és novemberben kapták meg a támogatói okiratot. 2021-ben kezdődött a műszaki előkészítési tervezési szakasz, a közbeszerzés 2022-ben történt meg, vállalkozói szerződést 2023 júniusában kötött az önkormányzat. Az energetikai projekt keretében az épület teljeskörű szigetelést kap, a falak mellett a lapostető is, valamint korszerű nyílászárókat építenek be.

A gépészet is megújul, állítható szeleppel ellátott acéllemezes radiátorok váltják a régieket, valamint napelemes rendszert is telepítenek az épület tetejére. A kiegészítő önerős felújítás keretében belülről is teljesen megújul az óvodaépület. Kicserélik a teljes gyenge- és erősáramú elektromos hálózatot, a beépített bútorokat és a felújítják a vizesblokkokat, szociális helyiségeket a kor elvárásai szerint. Az udvar is felújítás alatt áll, ahol szükséges, megújulnak a játszótéri elemek és ivókutakat is kihelyeznek.

A beruházás összköltsége bruttó 424 millió forint, melyből az energetikai felújítás támogatási összege több mint 214 millió forint, ehhez több mint 72 millió forint önerő volt szükséges.

A kiegészítő felújítás 136,5 millió forintja egészében az önkormányzat önerejéből, így az önkormányzat saját büdzséjéből megközelítőleg 210 millió forintot fordít az intézmény fejlesztésére.