Az oldalzsilip építési munkálataival elkészültek, Greguss Viktor, az önkormányzat zöldfelület-gazdálkodási szakágvezetője szerint, az új oldalzsilipnek köszönhetően nagy mennyiségű víz halmozódhat majd fel ezen a területen. A szakember számításai szerint több százezer köbméter esővizet is vissza tudnak majd tartani a Jókai utcai területen, ahol ennek köszönhetően akár 80 centiméterrel is emelkedhet a vízszint.

A terület a nyári időszakokban már többször kiszáradt, azonban csapadékosabb időjárás idején, amikor kritikusan megemelkedik a vízszint a Dong-ér-csatornában, a most megépült oldal-zsilipnek köszönhetően vésztározóként is tud majd funkcionálni. A közelben a csatorna fölött húzódó híd lábánál van egy másik zsilip is, amely szintén a vízszabályozást segíti, biztosítja az állandó vízállást a város zöld területi számára, a Csetényi Élménypark tórendszerében, valamint a környező kisebb tavakban. Természetvédelmi szempontból is komoly jelentőséggel bír a terület, ezért is fontos a megfelelő vízállás biztosítása, hiszen ritka madárfajok is megtelepedtek ezen a részen, így például a gólyatöcs, a különböző gémfélék és csérek is fészkelnek itt – magyarázta Greguss Viktor, aki szerint a tavasszal és ősszel a vonuló madarak számára fontos pihenőhely.