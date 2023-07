Zsigó Róbert beszédében hangsúlyozta: az elmúlt években sokat tudtunk előrelépni a településeink, leginkább a kis településeink fejlesztésében. Több olyan program is van, aminek ez a legfontosabb célja, úgy, mint a Magyar Falu Program, a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program, a Vidékfejlesztési Program és egyéb programok. − Emlékszem még, 2010 előtt a kistelepülések egyek nagy gondja az volt, hogy a kisebb néhány milliós vagy tízmilliós fejlesztésekhez nem kaptak támogatást. Ezek a programok ebben segítik a településeket. Érsekhalmán is sok fontos fejlesztést sikerült megvalósítani. Utak, járdák épültek újultak meg, orvosi műszereket szereztünk be, felújítottuk a közösségi házat, az iskolát és új játszóteret is építettünk. Ehhez összesen 315 millió forint támogatást nyert a település − részletezte Zsigó Róbert.

Az iskolaépület több funkciót is ellátott már

A polgármesteri hivatal helységein kívül egy 1856-ban felépített iskolát is felújítottak, ami végigkísérte a falu életét. Az egykori iskola volt már tanácsterem, KISZ- és ifjúsági klub, az utolsó húsz évben pedig tanács- és házasságkötő teremként funkcionált. Energetikai korszerűsítést valósítottak meg a pályázatból, ami a külső- és belső nyílászárók cseréjét foglalta magába. A külső homlokzat üveggyapot szigetelést kapott. A teljes padlásteret is leszigetelték, a régi konvektoros fűtés helyett kondenzációs kazánt szereltek be. Mozgáskorlátozott mosdót is kialakítottak. Az épület hátsó részében korábban szolgálati lakás volt, ott a mosdó újult meg, a csövektől a csempékig mindent kicseréltek.

− A padlástérről menet közben kiderült, hogy sajnos a gerendázat még sincs olyan állapotban, mint első szemrevételezésnél látszott. Meg kellett erősíteni a gerendázatot, ekkor a Belügyminisztérium felé egy plusz forrás iránti igényt adtunk be, amit egy féléven belül elbíráltak, és a tetőszerkezetet meg tudtuk teljes fakoszorúval erősíteni, valamint a fent lévő azbeszt-pala borítást is ki tudtuk cserélni cserepeslemez-borításra. A pályázatban a külső környezet felújítására nem volt forrás, itt az önkormányzat még hárommillió forintot bevállalt a külső rész rendezésére saját forrásból − mondta lapunknak Bekő Csaba polgármester.

Küzdenek az alsó tagozat megmaradásáért

Az ünnepélyes megnyitón Palástiné Varga Erzsébet tartott egy kis visszaemlékezést. A tanárnő évtizedeken keresztül tanított az iskolában, nyugdíjba vonulása előtt ő volt az iskola igazgatója. Akkor még a nyolcosztályos száz fős iskolát koordinálta. − Sajnos, az elmúlt években megszűnt Érsekhalmán a felső tagozat, de küzdünk még tovább az alsó tagozat fennmaradásáért. Szerencsére az idei évjárat hét fővel emeli az iskolánk létszámát. Idén húsz fővel tudunk neki vágni a 2022-2023-as évfolyamnak. A közintézményeink, az iskolánk, óvodánk tudják fenntartani az életet a faluban. Sokkal nagyobb településeken zártak be, vagy tervezik az iskola bezárását − tette hozzá a polgármester.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyre több fiatal szeretne letelepedni a faluban. A letelepedni vágyókat az önkormányzat szociális bérlakásokkal segíti. Már az előző választási ciklusban az volt a képviselő testület kívánsága, hogy egy-egy olcsóbb ingatlant vásároljanak meg, újítsák fel és ezeket adják ki szociális bérlakásokként. Az önkormányzat jelenleg kilenc bérlakással rendelkezik, többségükben fiatal családok élnek.

−Nincs a faluban eladó ház. Ha sajnos egy-két ház kiürül, mert meghalnak a benne élők, akkor a helyieknek versenyezni kell a vásárlásért a Németországból érkező vevővel. Többen is betelepültek olyanok, akik előtte csak látogatóba jöttek a faluba, de jól érezték magukat és úgy döntöttek hogy ide költöznek − mondta Bekő Csaba polgármester.