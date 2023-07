Ezúttal sem maradtak ki a sorból a magyar költészet, irodalom és képzőművészet legnagyobb alakjai, így Krúdy Gyula, Radnóti Miklós, Babits Mihály, Weörös Sándor, Moholy Nagy László munkásságáról is szó esett. A hagyományoknak megfelelően a táborban teret kaptak a Krúdy Gyula Körhöz tartozó írók, költők, festőművészek is. A tábor keretében Szabadszállásra is ellátogatott a tagság, ahol megtekintették a Dörmögő házat, József Attila nagyapjának egykori hajlékát, a városházát, Petőfi 1848-as követválasztási kudarcának színhelyét, valamint a költő egyik nagy szerelme, Prielle Kornélia sírját. Szám szerint a negyvenhetedik nyári tábor hangulatról Suhajda Attila gondoskodott, a neves zenész Omega, Metró, LGT, Illés számokat adott elő.

– Küldetésünknek tekintjük a magyarság nagynevű írói, költői, képzőművészei munkásságának ápolását. Arra törekszünk, hogy szülőházuknál, hagyatéki színhelyeken emlékezzünk meg róluk alkotótáboraink keretében. Bennünket nem az üzletszerű meggazdagodás reménye vezet, hanem a művészetek népszerűsítését tűztük ki képzeletbeli zászlónkra. Ennek jegyében a fővárosban havi három-négy, vidéken havi rendszerességgel tartunk zenés,- irodalmi,- és művész esteket. A külhoni magyar alkotótársakhoz évi rendszerességgel látogatunk el. A közeljövő legjelentősebb eseménye az ötvenedik alkotótáborunk lesz, mikor névadónkról, Krúdy Gyuláról emlékezünk meg – tette hozzá Németh Nyiba Sándor elnök.

A kör tagjai Szabadszállásra nem jöttek üres kézzel, összesen nyolc, a Dörmögő háznál három, a városházán öt festményt ajándékoztak a településnek. A képek a civil szervezethez tartozó alkotók munkái.

Ma már háromszázan vannak a krúdysok

A Krúdy Gyula Kör jelenleg mintegy háromszáz tagot számlál, közöttük nagy sok az író, költő, festő és szobrászművész. Örökös tiszteletbeli tagjuk egyebek mellett Lator László Kossuth-díjas költő, Baranyi Ferenc Kossuth- és József Attila-díjas költő, és a legendás Csukás István Kossuth-díjas magyar költő, író.