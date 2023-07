A gyerekeket a pályára belépve ügyességi KRESZ-pálya fogadta, ahol gokarttal és sok más járművel kóstolhattak bele a legkisebbek is a vezetésbe. Nem egyedül ugyan, de részt vehettek egy kis motoros túrán is. Előbbi inkább a fiúknak kedvezett, de a lányok sem maradtak program nélkül, hiszen színes hajfonással és csillámtetoválással, vagyis egy gyermek-szépségszalonnal is készültek a szervezők.

A hatalmas zöld területen egy óriás ugrálóvárat is felállítottak, ami minden szabadtéri program egyik kedvenc eleme a kisgyermekek között, csakúgy mint az állatsimogatás, ahol a bárányokkal, nyulakkal, fekete kakasokkal ismerkedhettek a legkisebbek.

A rövid betekintő videó alább látható:

