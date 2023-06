A július elsejei magyar egészségügy napja adta az apropóját a faültetésnek, melynek üzenete, hogy az olajfa akár több száz évig is képes életben maradni, s ez az állandóság szimbolizálja a bajai kórház helyzetét is, hiszen hosszú időre biztosítva van a jövője, főleg, amióta megkapta a vármegyei státuszt – hangzott el az eseményen. Az olajfa jelképezi a kórházat, amely dr. Tóth Gábor szerint mindig volt, van és lesz, a jövőben is.