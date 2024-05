A Frogs utoljára februárban vívott bajnoki mérkőzést, ráadásul a bajnoki címet is úgy ünnepelhették, hogy ellenfelük nem tudott kiállni. A Lurkó még április végén fejezte be a bajnokságot, és talán a frissebb tétmeccs élmény ki is jött az elején, Soltész-Nagy János már a 2. percben előnyhöz juttatta a vendégeket (0-1). Nem tétlenkedett viszont a Lajosmizse, mely alig egy percen belül válaszolni tudott Faragó Bence révén (1-1). A szünetig nagy elánnal gyűrték egymást a felek, de sokáig nem akart gólt születni, végül a 17. percben a Frogs rutinos harcosa, Dobosi Zsolt villant meg (2-1). Nem tudta azonban megtartani előnyét a hazai gárda, a félidő utolsó pillanataiban Major Péter vette be Peltzer Márkék kapuját (2-2). A második félidőben öt perc telt el, majd jött az újabb Lurkó-gól, megint Major volt eredményes, így fordított a vendég gárda. Ekkor sem kezükben sokáig az előny, Treiber Szabolcs válaszolt szinte azonnal (3–3). Bár a folytatásban is akadtak lehetőségek, újabb találat viszont már nem született.

A Frogs és a Lurkó nem bírt egymással az első találkozón

Fotó: Bús Csaba

A visszavágót május 27-én rendezik Szászbereken Aki kiharcolja a továbbjutást, az bejut a négy közé, ahol újabb sikeres párharc esetén már az NB II.-es tagságnak örülhet a két győztes.

NNC Frogs Lajosmizsei FC–Lurkó FFK 3–3 (2–2)

Lajosmizse. V: Muhari (Urgyán, Mózsa)

Frogs: Peltzer - Faragó, Kovács J., Dobosi, Galambos. Csere: Barna, Szarka, Fekete, Treiber Sz., Treiber G., Márki, Szabó Sz., Kis D.

Lurkó: Szabó M., - Dankovics, Major, Szabó B., Szokolai. Csere: Dalmadi, Soltész-Nagy, Aranyos, Izsold.

Gól: Faragó (3.), Dobosi (17.), Treiber Sz. (27.) ill. Soltész-Nagy (2.), Major (20., 25.).