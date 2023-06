Az elmúlt hétvégén rendezték meg International Dance Open Prague elnevezésű akrobatikus látványtánc versenyt, ahol a Victoria Fitness növendékei is megmutathatták tudásukat. Nagy csapat junior kategóriában 1. helyezéssel zárta a bajnokságot. Tagjai: Nagy Bianka, Palásti Enikő, Toldi Rebeka, Horváth Lili, Czakó Kata és Szedlacsek Tünde. Az egyesület triója 3. helyen végzett. Tagjai: Kapás Noémi, Győri Réka, Győri Petra. Egyéniben Palásti Enikő 3. helyezett lett, Nagy Bianka 4. helyen végzett, Horváth Lili 5. lett, Toldi Rebeka pedig 6. helyen zárta az Európa Bajnokságot. Külön elismerésben részesült: Czakó Kata, Szedlacsek Tünde, Kapás Noémi, Győri Réka, Győri Petra – sorolta büszkén Kádas Kálmán, aki azt is hozzátette, hogy a csodás eredmények mellett, rengeteg élménnyel és tapasztalattal gazdagodtak a lányok.

Az edző arról is beszélt, hogy nem volt akadálymentes a győzelemhez vezető út. Már a felkészülést is több bonyodalom, újra tervezés nehezítette. A prágai versenyt pedig egy sérülés miatt hajszál híján le kellett fújni, de szerencsére a végén minden jól alakult. A lányok pénteken újra versenyeznek Szigetszentmiklóson, itt már a legkisebbek is megmutathatják tudásukat. Az egyesület célja a római világbajnokságra való kvalifikáció megszerzése.

Kádas Kálmán a Fit Kid elnevezésű sportágból önállósult akrobatikus látványtáncot lányoknak és fiúknak egyaránt ajánlja. De gyorsan hozzá is teszi, hogy nagyon kevés fiú választja ezt a sportot, hiszen a tánc, az akrobatika, a gimnasztika ötvözte sportág, a ruha, a zenére és show-szerűség főként a lányok körében népszerű. Hangsúlyozta, minél fiatalabb korban kezdik el a gyerekek az edzéseket, annál hatékonyabb lehet a felkészülés a versenyekre. De azokat is szívesen látják, akik nem szeretnének versenyezni, csak a mozgás öröméért választanák ezt a sportot, amely jól fejleszti a gyerekek erő- és állóképességét, illetve ritmusérzékét. A Victoria Fitness Sportegyesület a nyári szünetben tábort is szervez az egyesületnek otthont adó egykori Fáraó diszkóban, ahol bátran kipróbálhatják a sportágat az érdeklődő gyerekek.