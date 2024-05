A Bácsalmási Amatőr Színházi Társulat az elmúlt esztendő decemberében debütált a bácskai település kulturális intézményében, s néhány hónap után egy izgalmas utazással (humorral és kalanddal) lépett a közönség elé. A 17 szereposztásból álló bemutató legalább másfél tucatnyi ember munkájának köszönhető.

A Bácsalmási Amatőr Színházi Társulat tagja

Fotó: Juhász Jenő

Juhász János rendezőtől kapott tájékoztatás szerint februárban kezdték el a próbákat, sokat dolgoztak az elmúlt időszakban, de a fáradozás meghozta a gyümölcsét. Az is örvendetes tény, hogy az utóbbi időben a színtársulat taglétszáma 2-3 fővel még emelkedett is. A jövőt illetően hozzátette, hogy további előadásokra készülnek, konkrét elképzelésekről azonban most még nem tud beszámolni. Az viszont tény, hogy ezt az előadást a jövő hét közepén, május 15-én, este 6 órakor ismét láthatja az érdeklődő közönség.

A másfél órán át tartó színvonalas előadást vastapssal jutalmazta a közönség.