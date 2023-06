Forgalomtechnikai intézkedések bevezetésével több alkalommal is módosítottuk már a csomópont forgalmi rendjét a közlekedésbiztonság növelése érdekében, jelenleg pedig folyamatban van a csomópontot is tartalmazó 5211-es jelű Lajosmizse – Kunszentmiklós összekötő út 4+275 és 8+355 kilométerszelvények közötti szakaszának felújítása, melynek részeként további forgalomtechnikai intézkedést vezetünk be – tájékoztatott Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője.

Hangsúlyozta: Lajosmizse és Kerekegyháza irányából is konzolra szerelt, változtatható jelzésképű táblákat helyeznek fel, melyen „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla fog figyelemfelhívó villogó jelzést adni a közlekedők számára, illetve a csomópont területét veszélyes helyre figyelmeztető burkolati jellel látják el.

Az osztályvezető elmondta, hogy a Lajosmizse és Kunszentmiklós közötti útszakasz felújítása áprilisban indult el és várhatóan júliusban fejeződik be. Mint mondta, társaságuk teljes körű felújítási beruházásokat csak külön elrendelés és a megvalósításhoz szükséges plusz költségvetési vagy európai uniós források biztosítása esetén indíthat el. A szóban forgó csomópont körforgalmi csomóponttá történő átépítése jelenleg nincs a tervezett, forrással rendelkező útfejlesztések között.