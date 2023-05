Holczer József 1947-ben született Kecskeméten, piarista diák volt. 1965-ben lépett be a piarista rendbe. 1974-ben szerezte meg a magyar-orosz szakos tanári diplomát, nem sokkal előtte szentelték pappá. Azóta a piarista rendházban él. 2008-as nyugdíjazásáig a Piarista Iskolában magyar-orosz szakos tanárként oktatott, és a könyvtárban dolgozott. 1978-től szinte folyamatosan ellátja hétvégenként a kadafalvi lelkipásztori feladatokat. Írói munkásságának része, hogy a Piarista rendház házi krónikáját, háztörténetét vezeti. Nagyon sok szaklapban publikált, munkáinak száma meghaladta a 900-at. Nyelvi jegyzetei, glosszái is gyakran hallhatók voltak a rádióban. Nyelvészeti és irodalmi munkásságát több díjjal is elismerték az évtizedek alatt, többek között Pilinszky- és Lőrincze Lajos-díjjal.

Az ünnepségen részt vett Kecskemét önkormányzata részéről Lévai Jánosné képviselő, tanácsnok, Leviczky Cirill képviselő, valamint dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés alelnöke.

Az ünnepség második részében Holczer Józsefet köszöntötték az irodalombarátok.