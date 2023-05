A Szórakaténusz Játékmúzeum és Játékműhelyben 10 órakor kezdődik a gyermeknapi program. Kecske ment a kiskertbe címmel a Guliba Társulat mesejátéka látható-hallható. Délután, 15.30 és 17 óra között újra lesz Aprók tánca, mely egyben az évadzáró mulatság lesz, citromos linzersütéssel egybekötve.

A Katona József Könyvtárban szombaton 15 órától indul a népszerű Túl az Óperencián családi mesedélután, melynek keretében A farkas és a hét kecskegida történetével várja a gyerekeket Roszik Sára gyermekkönyvtáros. A foglalkozást 5 éves kortól ajánlják.

A könyvtárba nemcsak a gyerekeseknek érdemes betérni, az olvasáson kívül. Minden hónap utolsó szombatján egy európai országba invitálják az érdeklődőket az Európai VáRosok című programmal. A résztvevők híres világvárosokat, illetve azok történetét ismerhetik meg, a VR eszköz segítségével! A májusi úti cél: Hollandia. A program mindenki számára ingyenes és könyvtári beiratkozás nélkül is látogatható.

A Gyermeknapra a Hirös Agóra Kulturális Központ is csábító programkavalkáddal készül. Szombaton és vasárnap egymást érik a gyermeknapi programjaik, melyek nemcsak látványosak, de a legtöbb még ingyenes is. Lesznek kiállítások, táncház, guruló cirkusz, óriáslegó építés, Disney mesezenék a Kecskeméti Szimfonikusok előadásában, tűzoltóautó, Kádár Ferkó fotószínháza, Agórafalva ingyenes játszótér, kisvonat és még sok más izgalmas programelem.

A Ciróka Bábszínház három napon át, szombattól hétfőig kínálja gyermeknapi programjait. Ezúttal nem a bábszínházba, hanem a Főtérre invitálják a családokat, illetve az örökifjakat. Az izgalmas bábelőadások mellett gólyalábas utcaszínház, óriásbábos felvonulás, koncert, érzékszínház, cirkuszi előadás, ügyességi játékok kínálnak felhőtlen kikapcsolódást. Különösen izgalmasnak ígérkezik hétfőn az érzékszínház, mely két alkalommal, 11 és 17 órakor látható. A Panorama Kino Színház újraértelmezi a színházi élményt. A forgó nézőtér a valóságot fantáziává változtatja és próbára teszi érzékszerveinket. A virtuális moziban egy nagy ablakon keresztül láthatjuk a kinti világot, miközben a Panorama forog a saját tengelye körül.. Kívül a színészek bevonják a közönséget a játékba, csoportok alakulnak, a közönség összefog a szereplőkkel és egy képzeletbeli világ bontakozik ki, amiben új történetek születnek..

A Vadaskertben is mind a három napon, szombattól hétfőig plusz programok színesítik az ott töltött órákat. Két alkalommal is tartanak látványetetéseket. Délelőtt 10 és 10.30 között a látogatók a gondozókkal közösen az ormányos medvéket, rézusz makákókat, dámszarvasokat és csacsikat etetik meg. Délután 14.30 és 15 óra között a csapat az ázsiai törpevidrákat, lámákat, pónikat, kapucinus majmokat érinti.

Még egy szombati program. Kilenc évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit Kecskeméten a Boldogasszony Rózsakert. Az évforduló alkalmából most először rózsavásár is lesz a helyszínen szombaton 8-16 óra között. A nap folyamán a szervezők szeretettel várják azokat is, akik csak gyönyörködni szeretnének a színpompás kert szépségében. 10 és 12 órai kezdettel Hegedűs Ágoston, a rózsakert megálmodója vezeti körbe az érdeklődőket.

Vasárnap 10 órakor egy meghitt Hősök Napi megemlékezésen vehetnek részt a történelem és a katonai hősök előtt tisztelgők a Deák téren. A Honvéd Hagyományőrző Egyesület, a Történelmi Vitézi Rend, a Hadigondozottak Területi Szervezetei és az 1956 Magyar Nemzetőrség Kecskeméti Parancsnoksága közösen emlékezik meg az elesett katonákról, civilekről a II. Világháborús Hősi Emlékműnél. A megemlékezéssel és koszorúzással egybekötött ünnepségen beszédet mond vitéz Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes. A megemlékezésen közreműködik Szabó Sándor tárogatóművész.