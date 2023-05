A 2022/23-as tanév volt a helvéciai Feketeerdői Általános Iskola történetének 110. tanéve. E kerek évfordulót meghitt ünnepség keretében tették emlékezetessé. Tóth-Deák Szilvia tagintézmény-vezető köszöntőjében kiemelte a 110 év alatt mintegy kétezer diák tanult az ódon falak között. Sorsukban meghatározóak voltak az ott töltött évek. Az iskolában mindig is egyszerre volt jelen a minőségi szakmai munka, a családias légkör és az egymásra figyelés. A következő években is ezen elvek mentén haladnak tovább.

A köszöntőjét követően az ünneplők együtt sétáltak át az iskola falán elhelyezett emléktáblához, melyen a már elhunyt pedagógusoknak állítottak emléket. A koszorúzás után a tanulók hangszeres fellépéseivel folytatódott a műsor.

Az iskola történetét Vezsenyi Éva egykori tanuló idézte fel, az 1960-as években végzett öregdiák maga is évtizedeken át kutatta a nagyközség történetét, köztük az iskolák múltját is. A Feketeerdői Iskola 100 éves történetét könyvbe is foglalta.