Minden évben megemlékeznek Kecel újra telepítéséről a városban. Az idén ennek a 289. évfordulóját ünnepelte a közösség. A katolikus templomban ennek tiszteletére délutáni szent misét rendeztek, majd ezt követően a művelődési házban tartottak ünnepséget, amelyen városi elismeréseket adott át Haszilló Ferenc polgármester. Az idén 12 főt javasoltak a polgárok kitüntetésre, közülük négyen kaptak elismerését. Mielőtt azokat átadta a település első embere, a város születésnapjára vendégségbe érkezett németországi Schwarzenbruck testvértelepülés küldöttségét emléklappal és ajándékkal köszöntötte, üdvözölte a vendégek vezetőjét, Markus Holzammer polgármestert.

Ezt követően a színpadra kérték Bányai Gábor országgyűlési képviselőt, akit a képviselő-testület díszpolgári címben részesített. A méltató gondolatok között elhangzott, hogy családja 14 generáció óta bácskai földművelő, a politikus olyan egyéni gyümölcstermesztő, agrárszakmérnök, akinek a tevékenysége, gondolkodásmódja, közel áll a keceli gazdatársadalom értékrendszeréhez. Az országgyűlési képviselő, aki korábban a megyei közgyűlés elnöke volt, most pedig a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács társelnöke korábban már más közösségek elismerését is kivívta támogató tevékenységével. Ő ugyanis Jánoshalma, Bácsalmás, Kiskunhalas, Hajós, Nemesnádudvar, Mélykút, Madaras, Kunbaja és Kelebia települések díszpolgára is. Szombaton pedig Kecelen is megkapta a legmagasabb helyi elismerést.

Bányai Gábor meghatódottan köszönte meg a keceliek kitüntető címét. Hangsúlyozta: a díszpolgári cím nagyon magas kamatú hitel, amely szinte visszafizethetetlen, ugyanakkor ezentúl is mindent megtesz, ami csak módjában áll Kecel fejlődéséért.