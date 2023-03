A harmadik a kiskunhalasi Rézmozsár, valamint az inspektorok jártak a debreceni Ikonban is. Ez a besorolás nem Michelin-csillag előzetes, hanem egy ár-érték aránytól független ajánlás. Azt jelenti, hogy bár a kategóriájában nem a Michelin-csillag felé tart a hely, de kiemelkedik a mezőnyből. Egy adott ország kiváló éttermei között szerepel, a Michelin étteremkalauz inspektorai szerint. A több mint százéves francia étteremkalauz ismeretlen kilétű inspektorai a kiadvány fennállása óta több mint 40 országban, mintegy 30 ezer létesítményt értékeltek. A mai napig a Michelin Guide számít a legrangosabb gasztronómiai kalauznak, amiben pusztán szerepelni is mérhető turisztikai hatással is bír.