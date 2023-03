Az eddigi útja során szomorúan tapasztalta, hogy milyen sok változást idézett elő a covid. Nehéz időszak volt ez a pálos rend életében, hiszen több szerzetestársuk is meghalt a betegségben. Szomorúan tapasztalta továbbá, hogy a világjárvány mennyire eltávolította az embereket egymástól és Istentől is. Éppen ezért fontos feladata a pálos szerzeteseknek közösségbe kovácsolni az embereket és segíteni őket abban, hogy megtalálják az Istenhez vezető utat.

Hozzátette, az egyháznak nem csak a hívő emberek életében kell jelen lennie, hanem azokéban is, akik keresik az Istent, nyitottak az Istennel való kapcsolatra. Ezt a célt szolgálják például a pálos atyák által szervezett gyalogos vagy motoros zarándoklatok is.

Ezekben a közösségekben megismerhetik az emberek egymás problémáit és ezáltal segíteni is tudnak egymásnak.

– hangsúlyozta a generális.

Azt is elmondta, hogy pálos szellemiség a történelem folyamán sok változáson ment át, de a pálos remeték mindig is nyitottak voltak azokra az emberekre, akik felkeresték őket, és ez ma is így van. Bár a szerzetesi élet középpontja a kápolnában van, de a pálos atyák nyitottak a világ jeleire, oda figyelnek arra, hogy jelen legyenek a világban, de azt nem engedhetik meg, hogy világ irányítsa az életüket.