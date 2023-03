Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes, és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk! Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2003 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

BÁCSBER

Kecskemétről Csordás Erzsébet régi munkahelyére emlékezne ezzel a nyolcvanas évek közepén készült fotóval. Lassan 30 éve, hogy megszűnt a Bács-Kiskun Megyei Beruházási Vállalat, ahol olvasónk 18 éven át a gazdasági csoportnál dolgozott. Nagyszerű kollektívájuk volt, a régi munkatársak 2010-ben alakították meg a BÁCSBER baráti kört. Márciusban néhány év szünet után végre újabb találkozót tarthatnak. A régi felvételen a vidéki műszaki osztály dolgozói láthatók.

Édesanya emléke

Bugacról Seresné Lantos Erika szülei sajnos már nem élnek. A beküldött fotói közül választottuk ki elsőként azt, amelyen édesanyja, Fekete Anna látható Csépán 1956-ban 10 éves kisiskolásként. Később költöztek Bugacra. A felvételen az első sorban balról a negyedik kislány. Sajnos 2017-ben elhunyt. Lánya az emlékét örökre a szívében őrzi.

Régi szép emlékek

Páhiról Andrássy Gyula felesége egy családi fotót osztana meg a hetvenes évek közepéről. A Húsvétkor készült képen felesége, Makány Mária, az ő édesanyja, valamint Tamás kisfiuk (középen) látható.

Motorozás

Kecskemétről Szijjártó László családi albumában több fotót őriz a motorozással kapcsolatban. Édesapja, Szijjártó László egész élete során nagyon szerette a motorokat. E szenvedélyét fia, Olvasónk is örökölte, aki ezen az 1976-os fényképen Nyárlőrincen édesanyjával, Sipos Etelkával látható egy Pannonia P10-esen.

Petőfi rokon

Kunszentmiklósról Székely Gábor Attila helytörténész régi fotója 77 év távlatába kalauzolja el a nosztalgiázókat. Fülöpszálláson 1946. március 15-én Petőfi Sándor negyedunokatestvére – Hrúz Anna dédunokája – Lutz Péter Károly (1920-1973) szavalta a Nemzeti dalt az 1924-ben felavatott I. Világháborús emlékmű (Kallós Ede műve) előtt. Mint írja Olvasónk: Péter hasonlósága Petőfi Sándorra döbbenetes. Olvasónk helytörténeti gyűjteményében nagyon sok relikviát, több ezer régi fülöpszállási fotót, dokumentumokat őriz Petőfihez kapcsolódóan. A községből elszármazottak és még ott lakók is rendszeresen adnak át számára megőrzendő helytörténeti anyagokat.

Futball emlék

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus, mint egykori focista a sportághoz köthető emlékét osztaná meg ezzel az 1955/56-os évadból származó fotóval. A keceli futballisták akkor hazai és vidéki meccseket egyaránt nyerték a megyei másodosztályban. Balról-jobbra: Kukoda Rezső edző, Tusori Tibor kapus, játékosok Simon István, Bagi László, Udvarhelyi István, Bagi Lajos, Tamás Dezső, Kiss Károly (Csákányos) Maszlik Károly, Halász László, Tolner Tibor, Sárkány Pál. Hiányzik a képről Kukoda Pötyi. Mint írja Olvasónk: Régen volt, szép volt! Hajrá Kecel!