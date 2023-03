A szoboravató ünnepségen Almási Roland Márk mondott köszöntőt. Beszédében hangsúlyozta: minden szobor egy gondolatiság, egy eszmeiség tapintható formája. Egy jelkép, mely emlékeztet, üzen, tükröz egyfajta szemléletet, mert, aki szobrot állít, az ismeri a múltat, a jelenben cselekszik, és a jövőnek üzen. Az itt felállított Petőfi-szobor is egy szellemiséget testesít meg, sőt talán ennél is többet: a magyarságunkat – fogalmazott a polgármester.

Hozzátette, Petőfi személye, életútja annyira tipikusan magyar, benne testesült meg az igazi magyar néplélek. Ez a sajátos, Kárpát-medencei, keserédes érzelmekkel és nem kevés virtussal teli mentalitás, mely annyira jellemző ránk. Ezért a verseit is mi érthetjük igazán. Népszerűsége ellenére mindvégig megmaradt a nép egyszerű fiának. Ugyanakkor zabolátlan, heves természete, makacs kitartása és ezzel együtt, veleszületett zsenialitása nem csak irodalmi, hanem történelemformáló karakterré is tették. Pontosan látta nemzeti megmaradásunk sorskérdéseit és az azokra adandó válaszokat. Munkásságát az utókor és a történelem igazolta, nevét mindenkor tisztelet és megbecsülés övezi – mondta a település vezetője, aki abban bízik, hogy a költőóriás arcára tekintve eszünkbe jut, hogy nekünk is dolgunk van a világban. Dolgunk van a magyarság ügyében, mert a szabadság soha sem volt magától értetődő.